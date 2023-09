Thiès : Massaly défend Macky et détruit les détracteurs d'Amadou Bâ

Après le choix porté sur le PM Amadou Bâ pour diriger les destinées de la coalition BBY à la présidentielle 2024, beaucoup de responsables politiques qui avaient juré fidélité au Président Macky Sall ont respecté leur parole. Ainsi, le président du parti Union pour une nouvelle République (UNR), Mouhamed Lamine Massaly, n'a pas dérogé à la règle.





Face à la presse, il a déclaré sa ferme ambition de s'engager auprès du tout nouveau candidat de BBY. "Au vu de sa trajectoire dans l’appareil d’État et sur le plan politique, choix ne pouvait être plus judicieux. C’est pourquoi, je suis intimement et profondément convaincu, que l’heure n’est plus aux calculs politiques, ni à la spéculation, mais à la grande unité, dans le resserrement des rangs, pour la consolidation des acquis de la coalition BBY", a-t-il lancé. Avant de s'attaquer aux détracteurs du PM : "Que les égarés sachent que BBY, n’a et ne peut avoir qu’un seul candidat, en l’occurrence le Premier Ministre Amadou Bâ, choisi par le Président Macky Sall.



Ceux qui agitent la question de la nationalité du candidat Amadou Bâ doivent savoir raison garder, car sans le savoir, ils sont en train de mettre en marche la machine dévastatrice de l’auto destruction. Et puis, pourquoi ces pourfendeurs qui l’agitent, ne l’ont jamais évoquée quand il a réussi au concours d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), quand il est devenu Inspecteur des Impôts, Directeur Général des Impôts et Domaines, ministre de l’économie et des finances, ministre des affaires étrangères, enfin Premier Ministre". Aussi, se demande-t-il, pourquoi ont-ils attendu qu’il soit candidat de BBY, pour s’intéresser à cette question ? Selon lui, toute cette agitation contre le candidat de BBY "relève d’une pure manipulation politicienne, d’une diversion de mauvais goût. Pour étayer son propos, le président de l'UNR/BBY est revenu sur les origines de l'actuel candidat.



Selon lui, "il a été choisi, parce qu’il est l’incarnation typique du modèle nouveau dont le Sénégal a besoin, pour consolider les acquis magistralement construits par le Président Macky Sall et afin de créer ainsi les conditions d’une émergence durable, socle d’un développement intégral (...)" Non sans signaler que "la bataille de Thiès aura bel et bien lieu", il ajoute : "Nous jetterons personnellement toutes les forces dans le combat, pour le triomphe glorieux de BBY". Il a aussi tenu à appeler tous les Thiessois à sonner la mobilisation et de s'unir derrière la candidature d'Amadou Bâ "pour le triomphe des valeurs et des principes sacro-saints de la République (...)".



Il promet également de faire une tournée nationale pour rencontrer les populations et promouvoir les valeurs de la coalition BBY que va diriger Amadou Bâ. Concluant, il fera savoir : "Macky pour aujourd’hui, Macky pour toujours et nous allons nous battre pour le triomphe du candidat Amadou Bâ qu’il a choisi".