Thiès : Massaly accueilli en grande pompe par les jeunes de BBY après son audition au Commissariat Central suite à l'affaire contre Me Diagne

Le leader du parti Union pour une nouvelle République (UNR)/ BBY, Mohamed Lamine Massaly a été convoqué au commissariat Central de Thiès. Après plus d'une heure d'audition, ce dernier a quitté les locaux du commissariat central pour se rendre à la permanence de l'UNR où il a été triomphalement accueilli par ses militants et sympathisants et des membres de BBY venus lui porter leur soutien. En effet, ceci fait suite à la plainte qu'il a reçue du maire de Thiès-Est, par ailleurs membre de la coalition Diomaye 2024, Me Ousmane Diagne. Qui l'accuse d'avoir dégainé son pistolet lors des manifestations du vendredi pour dire non au report de la présidentielle du 25 février 2024. Plusieurs membres de l'équipe de la Cojer, de l'APR et des jeunes de "Siggi Jotna" ont fait le déplacement pour attendre Massaly devant la porte du Commissariat Central pour lui montrer leur entier soutien. Ces jeunes ont, notamment, porté plainte auprès du Procureur de Thiès contre les sieurs Ousmane Diagne, Saliou Ndiaye de F24 et compagnie sous la mention 1316 pour tentative de meurtre, tentative d'assassinat contre les responsables de BBY de Thiès, tentative d'incendie criminelle volontaire de lieux habités, troubles à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée le vendredi 09 février 2024, mise en danger de la vie d'autrui et association de malfaiteurs.

À rappeler que la plateforme F24 Thiès a, aussi, initié une plainte populaire contre Mohamed Lamine Massaly pour "tentative de meurtre sur de jeunes manifestants, détention illégale d’arme à feu, mise en danger de la vie d’autrui, violences et voie de fait, trouble à l’ordre public."

Cette affaire risque de faire couler beaucoup d'encre et de salive avec plusieurs plaintes croisées. Ce, sans oublier celle du leader de l'UNR/BBY qui signale avoir déposé en premier une plainte sous le numéro de mention 1150 contre Me Ousmane Diagne pour "diffamation et dénonciations calomnieuses..."