Thiès- Lutte contre la tuberculose: La communauté invitée à plus d'engagement pour mettre fin à cette épidémie d'ici 2030( gouverneur)

La journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été célébrée ce lundi 24 mars 2025 à Thiès. Représentant le ministre de la santé lors de cette cérémonie, le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, a rappelé le sens de cette journée et les objectifs du Sénégal pour aller vers l'élimination de cette épidémie. " La tuberculose étant une maladie contagieuse qui figure parmi les priorités de l'Etat du Sénégal, fait plus de victimes dans le monde que toute autre maladie infectieuse", a-t-il informé.

" Selon le dernier rapport mondial de la tuberculose publié par l'OMS, environ 10,8 millions de personnes ont contracté la tuberculose et 1,25 million ont été enregistrées soit un décès toutes les 3 secondes. Ce qui fait d'elle l'une des principales causes de mortalité due à un agent infectieux. L'Afrique sub-saharienne est la région la plus touchée avec 2,5 millions de personnes atteintes de tuberculose avec 17% de décès soit 1 décès par minute".

Au Sénégal, des efforts ont été faits, mais la maladie n'a pas été complètement éradiquée. " Au Sénégal, en 2024 l'incidence de la tuberculose est estimée à 110 pour 100.000 habitants. Sur les 20.446 attendus, 16.665 ont été notifiés soit 85% de couverture de traitement avec 19% de cas de manquants". Dans son discours, le gouverneur de région a insisté sur l'engagement de toute " la communauté pour mettre fin à cette épidémie d'ici 2030 d'où le thème de cette année " Oui nous pouvons mettre fin à la tuberculose, s'engager, investir, agir".