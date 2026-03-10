ZIGUINCHOR : Le mystère autour de la mort de l’apprenti «Maïga» élucidé, c’est un suicide

Le quartier populaire de Santhiaba, à Ziguinchor, a été secoué mercredi 4 mars par la découverte macabre d’un jeune apprenti malien de 21 ans, Ousmane Dramé, surnommé «Maïga». Dans un premier temps soupçonné d’être victime d’un meurtre, le drame a finalement été élucidé grâce au travail minutieux des enquêteurs, qui concluent à un suicide, selon L’Observateur.



La scène, survenue dans un Tangana, a été découverte par un client vers 10h30. Initialement, un suspect a été arrêté, placé en garde à vue, puis relâché lorsque les investigations ont permis d’écarter toute piste criminelle. Les limiers ont fondé leur conclusion sur plusieurs éléments : l’examen du corps, les résultats de l’autopsie, les témoignages des proches et les constats sur le lieu du drame.



D’après l’enquête, Ousmane s’est donné la mort avec un couteau. Les circonstances de la scène laissent transparaître un ordre presque méticuleux : la table à manger était soigneusement rangée, une demi-miche de pain était emballée dans un journal, son téléphone portable se trouvait dans sa poche et la recette de la journée restait intacte sur le comptoir. Aucune trace de lutte n’a été relevée. Ses chaussures étaient également à leur emplacement habituel.



L’autopsie a révélé une plaie unique au niveau de la gorge, probablement infligée par un seul coup de couteau de gauche à droite. L’ensemble de ces indices a convaincu les enquêteurs qu’il ne s’agissait pas d’un homicide. Les témoignages de son employeur et d’un collègue ont également indiqué que la victime montrait un comportement inhabituel et des signes de dépression, demandant notamment à être rasé la veille du drame.



Finalement, la dépouille d’Ousmane Dramé a été remise à sa famille, qui l’a inhumé samedi, mettant un terme à l’angoisse et aux interrogations de son entourage et des habitants du quartier.