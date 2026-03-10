Immeubles menacés d’expulsion : Bocar Samba Dièye obtient un sursis et freine encore Attijari


Immeubles menacés d’expulsion : Bocar Samba Dièye obtient un sursis et freine encore Attijari
Le long feuilleton judiciaire opposant l’opérateur économique Bocar Samba Dièye à la banque Attijari connaît un nouveau rebondissement. Menacé d’expulsion de plusieurs immeubles à Dakar, l’homme d’affaires vient d’obtenir un répit important devant la justice, contraignant la banque à suspendre temporairement sa procédure.
 
Selon le quotidien Libération, la banque devra désormais patienter au moins jusqu’au 7 septembre 2026 avant de pouvoir reprendre la procédure d’expulsion engagée contre Bocar Samba Dièye.
 
Une vieille ordonnance d’expulsion
 
L’origine du litige remonte à une ordonnance rendue le 3 avril 2017 par le tribunal hors classe de Dakar. À la suite d’une procédure initiée par Attijari, la justice avait ordonné l’expulsion de Bocar Samba Dièye des immeubles identifiés sous les titres fonciers TF 8403/GR, 16.797/GR et 9293/GR.
 
La décision visait une expulsion pour “occupation sans droit ni titre”, aussi bien de la personne de l’opérateur économique que de ses biens et de toute personne occupant les lieux sous son autorité.
 
Depuis cette ordonnance, Bocar Samba Dièye faisait donc face à une procédure d’expulsion imminente.
 
Une dette contestée
 
Toutefois, l’opérateur économique conteste fermement la créance qui sert de fondement à cette décision judiciaire. Selon Libération, il a engagé plusieurs actions pour tenter de faire annuler l’ordonnance sur le fond.
 
Parallèlement à cette contestation, il a également saisi le juge des référés afin d’obtenir un report ou une suspension de l’exécution de la décision d’expulsion.
 
Cette démarche judiciaire a été menée par son avocat Me Assane Diomaye Ndiaye, qui a plaidé pour accorder un délai à son client dans l’attente d’un jugement sur le fond du dossier.
 
Un délai de grâce de six mois
 
La stratégie judiciaire de la défense a porté ses fruits. Dans une décision rendue le 6 mars, le juge des référés a accordé à Bocar Samba Dièye un délai de grâce de six mois à compter du prononcé de la décision.
 
Toujours selon Libération, le tribunal a ainsi ordonné que l’exécution de l’ordonnance n°438 du 3 avril 2017 ne puisse reprendre qu’à partir du 7 septembre 2026, sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau la juridiction des référés.
 
Cette décision contraint donc Attijari à mettre en pause la procédure d’expulsion durant toute cette période.
 
Un sursis stratégique
 
Pour Bocar Samba Dièye, ce délai représente un répit crucial. L’opérateur économique espère qu’entre-temps, le tribunal se prononcera sur son recours visant à faire annuler l’ordonnance d’expulsion.
Autres articles
Mardi 10 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le colonel Abdourahim Kébé entendu après sa plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation contre Me Moussa Diop

Le colonel Abdourahim Kébé entendu après sa plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation contre Me Moussa Diop - 10/03/2026

Violence familiale à Mbour : pour une chèvre, un berger insulte sa mère et menace de la tuer

Violence familiale à Mbour : pour une chèvre, un berger insulte sa mère et menace de la tuer - 10/03/2026

Homosexualité à Diourbel / Le maire Malick Fall

Homosexualité à Diourbel / Le maire Malick Fall "écœuré" lance un appel à la vigilance et interpelle parents et imams - 10/03/2026

Le gaz européen perd 15% après les propos de Trump sur la fin de la guerre

Le gaz européen perd 15% après les propos de Trump sur la fin de la guerre - 10/03/2026

Évasion de Liberté 6 : Boy Djiné , l’As de l’évasion reste derrière les barreaux…il confirme son rôle dans l’évasion, mais ses alliés échappent à la prison

Évasion de Liberté 6 : Boy Djiné , l’As de l’évasion reste derrière les barreaux…il confirme son rôle dans l’évasion, mais ses alliés échappent à la prison - 10/03/2026

Seras : Quand un boucher disparaît avec les bêtes et laisse 12 millions de FCfa de dettes

Seras : Quand un boucher disparaît avec les bêtes et laisse 12 millions de FCfa de dettes - 10/03/2026

ZIGUINCHOR : Le mystère autour de la mort de l’apprenti «Maïga» élucidé, c’est un suicide

ZIGUINCHOR : Le mystère autour de la mort de l’apprenti «Maïga» élucidé, c’est un suicide - 10/03/2026

Sicap-Mbao : Les sombres secrets d’une nuit de violences sexuelles sur une adolescente— plongée dans l’affaire du viol collectif d’une mineure de 14 ans

Sicap-Mbao : Les sombres secrets d’une nuit de violences sexuelles sur une adolescente— plongée dans l’affaire du viol collectif d’une mineure de 14 ans - 10/03/2026

Convocation, bras de fer judiciaire et sortie fracassante : Me Moussa Diop parle d’un “coup KO”

Convocation, bras de fer judiciaire et sortie fracassante : Me Moussa Diop parle d’un “coup KO” - 10/03/2026

Scandale à Ouest-Foire : la DIC démantèle les groupes secrets “Nekh Nekh” et “… No Limit”, une affaire explosive impliquant Ouzin Keita

Scandale à Ouest-Foire : la DIC démantèle les groupes secrets “Nekh Nekh” et “… No Limit”, une affaire explosive impliquant Ouzin Keita - 10/03/2026

Arrestation de Cheikh Oumar Diagne : le parti RV-ACD dénonce une « instrumentalisation de la justice »

Arrestation de Cheikh Oumar Diagne : le parti RV-ACD dénonce une « instrumentalisation de la justice » - 10/03/2026

Me Moussa Diop recouvre la liberté: Son statut d’avocat lui ouvre droit au privilège de juridiction

Me Moussa Diop recouvre la liberté: Son statut d’avocat lui ouvre droit au privilège de juridiction - 09/03/2026

Projet de dépollution de la Baie de Hann : le ministre Cheikh Tidiane Dièye salue l’état d’avancement des chantiers

Projet de dépollution de la Baie de Hann : le ministre Cheikh Tidiane Dièye salue l’état d’avancement des chantiers - 09/03/2026

Cheikh Oumar Diagne placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles, jugé ce mercredi en flagrant délit

Cheikh Oumar Diagne placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles, jugé ce mercredi en flagrant délit - 09/03/2026

Kaolack- étroitesse des routes : les populations dénoncent l'installation des barrières de fer sur les abords...

Kaolack- étroitesse des routes : les populations dénoncent l'installation des barrières de fer sur les abords... - 09/03/2026

Thiès: les conducteurs de Jakarta prennent d'assaut les axes principaux pour protester contre les tracasseries policières

Thiès: les conducteurs de Jakarta prennent d'assaut les axes principaux pour protester contre les tracasseries policières - 09/03/2026

CROUS de Saint-Louis : fermeture temporaire des restaurants universitaires après un mot d’ordre des étudiants

CROUS de Saint-Louis : fermeture temporaire des restaurants universitaires après un mot d’ordre des étudiants - 09/03/2026

Journée internationale des femmes : les femmes de l’APR soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU

Journée internationale des femmes : les femmes de l’APR soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU - 09/03/2026

Journée des femmes : la coalition Diomaye Président réaffirme son engagement citoyen et politique

Journée des femmes : la coalition Diomaye Président réaffirme son engagement citoyen et politique - 09/03/2026

8 mars - Ousmane Sonko aux femmes « Vous êtes les piliers de la bonne gouvernance …»

8 mars - Ousmane Sonko aux femmes « Vous êtes les piliers de la bonne gouvernance …» - 09/03/2026

Thiaroye-Gare : des produits pour grossir seins et hanches saisis, deux personnes arrêtées

Thiaroye-Gare : des produits pour grossir seins et hanches saisis, deux personnes arrêtées - 09/03/2026

Maroc-Mandat d’arrêt international : le Sénégalais Moussa Loum interpellé à Agadir

Maroc-Mandat d’arrêt international : le Sénégalais Moussa Loum interpellé à Agadir - 09/03/2026

Prix du pétrole: le G7 va discuter du recours aux réserves stratégiques

Prix du pétrole: le G7 va discuter du recours aux réserves stratégiques - 09/03/2026

Pékin se dit opposée à une action qui viserait le nouveau Guide suprême iranien

Pékin se dit opposée à une action qui viserait le nouveau Guide suprême iranien - 09/03/2026

Niger: tirs et explosions entendus dans la nuit à Tahoua, grande ville du sud-ouest

Niger: tirs et explosions entendus dans la nuit à Tahoua, grande ville du sud-ouest - 09/03/2026

Le pétrole flambe à plus de 100 dollars, les Bourses d'Asie dévissent

Le pétrole flambe à plus de 100 dollars, les Bourses d'Asie dévissent - 09/03/2026

Le gaz européen bondit de 30% dans la foulée de l'envolée historique du pétrole

Le gaz européen bondit de 30% dans la foulée de l'envolée historique du pétrole - 09/03/2026

Flambée historique du pétrole, la guerre au Moyen-Orient fait s'envoler les cours de 30%

Flambée historique du pétrole, la guerre au Moyen-Orient fait s'envoler les cours de 30% - 09/03/2026

Réseau présumé autour de Pape Cheikh Diallo : les aveux d’un nouveau “Yoss” de pape cheikh et d’Ibrahima Magib Seck relancent l’affaire , l’enquête franchit la barre des 40 arrestations

Réseau présumé autour de Pape Cheikh Diallo : les aveux d’un nouveau “Yoss” de pape cheikh et d’Ibrahima Magib Seck relancent l’affaire , l’enquête franchit la barre des 40 arrestations - 09/03/2026

Kaffrine : après un accouchement discret, une jeune femme disparaît en pleine nuit en abandonnant son bébé à la maternité

Kaffrine : après un accouchement discret, une jeune femme disparaît en pleine nuit en abandonnant son bébé à la maternité - 09/03/2026

RSS Syndication