Seras : Quand un boucher disparaît avec les bêtes et laisse 12 millions de FCfa de dettes



L’audience d’hier au Tribunal des flagrants délits a mis en lumière le système de crédit utilisé par Mbissane Dione, boucher quadragénaire opérant au marché de la Seras. Poursuivi pour abus de confiance, le prévenu est accusé d’avoir obtenu plusieurs bœufs à crédit auprès d’éleveurs avant de disparaître sans honorer ses engagements, laissant derrière lui des créances s’élevant à plus de 12 millions de FCfa, selon L’Observateur.



Le déroulement des faits décrit une relation commerciale habituelle. Mbissane Dione, connu pour revendre la viande à d’autres détaillants, entretenait depuis des années des relations de confiance avec les éleveurs, qu’il payait régulièrement. Cependant, lors de la dernière transaction, il propose des prix anormalement élevés, allant jusqu’à 600 000 FCfa pour des bœufs dont la valeur réelle avoisine 400 000 FCfa. Séduits, les éleveurs lui remettent leurs bêtes à crédit, convaincus de la solidité de leur partenaire habituel.



Une fois les bovins récupérés, le boucher disparaît, laissant les créanciers sans nouvelles et sans paiement. Les plaignants détaillent leurs créances à la barre : Abdoulaye Djigo (400 000 FCfa), Mohamed Dramé (1 550 000 FCfa), Ismaila Bâ (1 180 000 FCfa), Pape Sidy Niang (500 000 FCfa), Médoune Ndiaye (650 000 FCfa), El Hadj Maguèye Diakhaté (1 250 000 FCfa), et plusieurs autres, totalisant plus de 12 millions FCfa.



Face au tribunal, Mbissane Dione ne conteste pas ses dettes mais tente de les justifier. Il évoque un vol, des créances impayées par ses propres clients, et admet avoir évité les éleveurs par honte de ne pouvoir les rembourser. Le Procureur rappelle que le prévenu n’en est pas à son premier délit, ayant déjà purgé cinq mois de prison pour des faits similaires, et requiert six mois de prison ferme pour abus de confiance.



La défense, elle, présente le boucher comme un commerçant sérieux mais dépassé par la gestion de son entreprise. L’avocat plaide un revers de fortune et demande au tribunal de lui laisser la possibilité de travailler pour rembourser ses créanciers, soulignant l’importance de la période des fêtes de Korité et Tabaski pour le commerce du bétail.



Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 16 mars.