Convocation, bras de fer judiciaire et sortie fracassante : Me Moussa Diop parle d’un “coup KO”
La convocation de Me Moussa Diop à la Sûreté urbaine de Dakar, à la suite d’une autosaisine du parquet, a finalement tourné court. Après plusieurs heures passées dans les locaux du commissariat central, l’avocat et responsable politique est ressorti libre, dénonçant une procédure qu’il considère irrégulière et affirmant avoir infligé un véritable « coup KO » à ses détracteurs.
 
Selon le quotidien Libération, Me Moussa Diop s’est présenté hier à la Sûreté urbaine (Su) après avoir été convoqué dans le cadre d’une enquête liée à des déclarations publiques qu’il avait faites récemment dans les médias. Mais la procédure n’a pas abouti à une garde à vue prolongée ni à un déferrement, l’avocat quittant finalement les lieux libre.
 
Une question de procédure soulevée par la défense
 
D’après Libération, les avocats de Me Moussa Diop ont immédiatement soulevé une exception de procédure. Ils ont rappelé que leur client, en tant qu’avocat inscrit au barreau de Paris, bénéficierait d’un privilège de juridiction, ce qui compliquerait toute procédure classique engagée contre lui sans respecter certaines règles spécifiques.
 
Cet argument juridique a pesé dans l’évolution de la situation et aurait contribué à la décision de le laisser repartir libre après plusieurs heures passées dans les locaux de la police.
 
Une convocation liée à des déclarations télévisées
 
L’origine de cette affaire remonte à une intervention de Me Moussa Diop le lundi 2 mars sur le plateau de l’émission « Quartier général » diffusée sur la TFM. Lors de cette sortie médiatique, l’avocat avait commenté ce qu’il qualifie de « reniement » concernant la question de la criminalisation de l’homosexualité, visant directement le leader du parti Pastef et actuel Premier ministre.
 
Selon Me Moussa Diop, ces déclarations auraient conduit à l’ouverture de la procédure judiciaire à son encontre. Il affirme que le chef du gouvernement aurait préféré « actionner le procureur de la République » pour obtenir sa convocation devant les enquêteurs.
 
Une sortie offensive après la convocation
 
À sa sortie de la Sûreté urbaine, Me Moussa Diop n’a pas mâché ses mots. Dans une publication sur sa page Facebook, il s’est félicité de l’issue de cette convocation et a vivement critiqué ses adversaires politiques.
 
Toujours selon Libération, il a notamment déclaré qu’il n’avait « pas choisi de fuir », préférant se présenter devant la justice par respect pour les institutions. Il estime également que la tentative de procédure engagée contre lui s’est retournée contre ses initiateurs.
 
L’avocat affirme avoir bénéficié du soutien de plusieurs confrères, dont Me El Hadj Diouf, Me Seyni Ndione, Me Sayba Danfakha et Me Babou, qui l’ont assisté durant cette affaire. Il a aussi remercié le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal pour avoir appelé au respect du droit et des procédures.
 
« Une détention arbitraire », selon lui
 
Me Moussa Diop affirme avoir été retenu de midi à 20 heures au commissariat central de Dakar, une situation qu’il qualifie de « détention arbitraire ». Malgré cela, il se dit satisfait de l’issue de l’affaire, estimant avoir remporté un véritable bras de fer juridique.
Mardi 10 Mars 2026
