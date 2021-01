Thiès / Lutte contre la covid19 : Abdoulaye Dièye distribue 6.000 masques aux artisans, à l'association des handicapés moteurs, visuels, les albinos, les sourds muets et dans des marchés.

La deuxième vague de la covid19 continue de prendre des proportions inquiétantes dans la cité du rail. Pour davantage appuyer l'État, les autorités sanitaires et les populations, le mouvement "Siggi Jotna" poursuit ses activités de sensibilisation et de distribution de masques pour vaincre la pandémie à coronavirus dans la cité du rail.



Ainsi, 6. 000 masques ont été distribués aux artisans (1.000 masques) , à l'association des handicapés moteurs, visuels, des albinos, les sourds muets (1.800 masques), aux marchés Central, Moussanté, Heulgueu et à la gare routière (3.200 masques).



Le coordinateur de "Siggi Jotna", Thié Yacine Ndiaye, est revenu sur les différentes campagnes de distributions que "Siggi Jotna" a eu à faire dans le cadre de la lutte contre la pandémie depuis qu'elle a été annoncée à Thiès. Il a invité tout un chacun au respect des mesures barrières tel que édicté par les autorités sanitaires. Non sans rappeler l'engagement du président de "Siggi Jotna", Ablaye Dièye auprès des populations dans toutes épreuves chaque fois qu'elles le souhaitent pour vaincre la maladie, mais également pour appuyer le Président Macky Sall dans sa vision.