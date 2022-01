Thiès / Locales 2022 : Yankhoba Diattara promet de revenir à Mbour4 pour distribuer aux impactés leurs titres d'attribution de parcelles.

La coalition Benno Bokk Yakkar (BBY) avec à sa tête Yankhoba Diattara, a démarré en grande pompe sa campagne par une caravane et des porte à porte aux quartiers Sofraco, Mbour3 avant de terminer à Mbour4.



Devant la tête de liste de BBY accompagné du Docteur Pape Amadou Ndiaye et de Bineta Basse, tête de liste de BBY à Thiès-Ouest, les populations n'ont cessé d'exprimer leurs inquiétudes. Lesquelles, selon Yankhoba Diatara, ne seront que de vieux souvenirs s'il est élu au soir du 23 janvier.



S'agissant de la régularisation du foncier de Mbour4, Yankhoba Diattara a tenu à rassurer ces milliers de familles qui occupent ces terres que le Président Macky Sall leur avait promises. "J'en ai parlé personnellement au Président Macky Sall et il a promis que ce n'est plus qu'une question de temps. Nous comptons respecter nos promesses et nous allons revenir ici pour vous remettre vos papiers (titres d'attribution de parcelle)"...