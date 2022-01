Thiès / Locales 2022 : Yankhoba Diattara promet de financer les femmes à hauteur d'un milliard FCFA.

À quelques jours du 23 janvier, la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY),Yankhoba Diattara, poursuit ses caravanes dans la zone-est, accompagné de Maodo Malick Mbaye, Abdou Mbow, de la tête de liste de BBY à Thiès-Est, Saër Mangane et de Mamadou Gningue.



Revenant sur les financements qu'il a décrochés pour les groupements de femmes de la cité du rail, Yankhoba Diattara promet de financer les femmes à hauteur d'un milliard FCFA une fois à la tête de la mairie de Ville.



À rappeler que la semaine dernière, 50 groupements de femmes avaient déjà reçu 25 millions FCFA. Et cette semaine, dira-t-il, une somme de 50 millions FCFA ou 75 millions FCFA sera distribuée aux femmes à qui, il voue beaucoup de respect à cause de leur dévouement au travail et leur fidélité.



Le candidat à Thies-Est, Saër Mangane a invité les populations à voter massivement BBY pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier 2022.