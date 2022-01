Thiès / Locales 2022 : Pape Doumbia tire un bilan satisfaisant et rappelle au maire entrant les urgences du Nord.

Pour sa première participation aux élections locales, la coalition "Thiès Ca Kanam" n'a pas démérité. En effet, elle s'en est sortie en six mois de préparation avec plus de 1000 voix et deux conseillers à la mairie de Thiès-Nord.



Du reste, renseigne Pape Doumbia, leader de "Thiès Ca Kanam", cette expérience leur a permis de connaître leur poids électoral, mais surtout de pouvoir travailler à renforcer leurs forces et faiblesses. "Nous avons gagné en expérience. Nous savons aussi ce qui nous a fait perdre et là où nous avons marqué notre empreinte", explique-t-il.



Cependant, après avoir félicité Birame Soulèye Diop, le maire entrant, il a rappelé qu'il y a beaucoup d'urgences dans la zone Nord...