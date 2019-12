Thiès : Les travailleurs de la Nsts demandent à Macky Sall de mettre un terme à leur calvaire et au chômage des jeunes.

Les travailleurs de la Nouvelle société textile du Sénégal (Nsts) sont encore montés au créneau pour une énième interpellation du Président Macky Sall, sur leur sort. À l'arrêt depuis 2000 à cause d'un différend financier estimé à 7 milliards de nos francs entre la Nsts, l'Etat du Sénégal et la Sotexka, ce n'est qu'en 2015 qu'elle va redémarrer ses activités grâce au Président Macky Sall. Mais, cette fois-ci, avec grande difficulté. Car, aujourd'hui, sans un appui financier, ladite entreprise qui est à l'agonie risque de sombrer.



Face à la presse, ces travailleurs ont encore interpellé le Chef de l'Etat sur "l'urgence de régler définitivement leur contentieux qui, selon eux, bloque les possibilités de financements de leurs boite". À ce sujet, Latyr Ndella Fall, le Secrétaire général des travailleurs de la Nsts a relevé l’importance de la Nsts. ‘’Il n'y a pas de travail à Thiès, les jeunes s’adonnent au transport de mototaxis Jakarta et au café Touba. E si ce n’était pas le secteur informel tous les jeunes seraient au chômage", a-t-il indiqué.