Thiès : Les religieux s'engagent dans la lutte contre la 2ème vague de la Covid-19.

Le repentir, offrir l'aumône, l'entraide et le respect des mesures barrières telles que édictées par les autorités. Ce sont les quatre recommandations, selon le conférencier et président de l'association Ashaboul Keuhfi, Idrissa Gaye, qui peuvent nous épargner de la Covid-19.

Dans cette lutte contre le coronavirus, ce dernier a organisé une journée de sensibilisation avec les jeunes de "Ashaboul Keuhfi" qui, pendant ces 15 jours, vont lire entièrement le Coran, quinze fois. Aussi, ils vont sillonner 88 daaras, 30 grandes mosquées, les gares routières et les marchés pour y distribuer des kits d'hygiène et des masques...