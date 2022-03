Thiès : Les fortes recommandations du forum des évêques.

Dans le cadre de la restitution des actes du forum "Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix", l'évêque de Thiès, Monseigneur André Guèye, est revenu sur les différents problèmes auxquels il faut faire face pour l'intérêt général du pays.



Selon lui, "malgré les acquis et les progrès, il faut aussi reconnaître que le chemin reste encore à parcourir au moment où on parle de crise multipolaire ou multidimensionnelle dans beaucoup de secteurs de la vie nationale".



Ainsi, les différents panels et ateliers qui se sont tenus lors de ce forum ont permis aux évêques du pays de décliner quelques axes prioritaires visant à orienter les politiques publiques, Ong et collectivités entre autres. "La mise en oeuvre de la réforme foncière, l'audit des programmes d’insertion et d’entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, l'accès à l'eau pour tous, renforcer l’indépendance des institutions de lutte contre la corruption, déclaration de patrimoine de tous les gestionnaires des deniers publics, renforcer les centres pour personnes vivant avec un handicaps moteur, informer et sensibiliser sur les consommations locales, le recyclage des déchets, renforcer le pouvoir des organes de contrôle, la liberté de presse avec le vote du code de la presse, la revalorisation du statut l’enseignant en pacifiant l’espace scolaire et universitaire par des concertations régulières entre acteurs".



Telles sont les fortes recommandations des évêques du Sénégal. En effet, selon Monseigneur André Guèye, l'intégration de la dimension spirituelle et religieuse dans ce monde en perpétuelle crise est un maillon indispensable pour un mieux être des populations, mais également pour le développement du pays.