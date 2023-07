Thiès : La section Thiès-Nord de Pastef exige "la libération de Birame Soulèye Diop et la levée du blocus du domicile d'Ousmane Sonko pour un climat apaisé"

Des militants et sympathisants du parti Pastef sont montés au créneau pour s'exprimer sur l'emprisonnement de leur maire, Birame Soulèye Diop qui a lancé des propos offensants au Président Macky Sall lors d'un point de presse organisé par la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) à Dakar. Selon eux, "par grandeur et en toute humilité, mais en homme bien éduqué, l'honorable député Birame Soulèye Diop a tenu à présenter ses excuses publiques". Ces derniers ont également tenu à s'excuser auprès du chef de l'État et des Sénégalais. La section de Thiès-Nord du parti Pastef annonce qu'elle ne ménagera aucun effort pour que leur maire recouvre la liberté.

En outre, les Pastéfiens de Thiès-Nord dénoncent le blocus du domicile du président Ousmane Sonko, estimant que "c'est sans fondement juridique". Aussi, exigent-ils, la libération des prisonniers appartenant à Pastef, des enquêtes sur les morts et la levée du blocus "pour un climat apaisé". Avant d'appeler "à une élection présidentielle 2024 inclusive avec la participation de Ousmane Sonko". D'après le porte-parole du jour, Mohamed Sy, "la démocratie sénégalaise tant chantée a trop souffert de ces dérives dignes d'un régime tyrannique pour retrouver son lustre d'antan".