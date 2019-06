Thiès : Khady Fall, agent de la Poste âgée de 39 ans, retrouvée pendue dans sa chambre

Après le viol de la fillette de 4 ans au quartier Route de Dakar 2, une femme âgée de 39 ans répondant au nom de Khady Fall et travaillant à la Poste a été retrouvée pendue dans sa chambre. Selon nos sources, cette dernière était tombée malade depuis un certain temps et ne pouvait même plus se rendre à son lieu de travail. Son corps sans vie a été transporté à l'hôpital le Dantec de Dakar pour les besoins d'une autopsie. Une enquêté a été ouverte par les limiers du Commissariat Central de Thiès...