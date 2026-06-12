Thiès - Journée internationale de sensibilisation aux passages à niveau : "Le chemin de fer est un mode de transport par essence sécuritaire" (Ibrahima Bâ, DG SN-CFS)

La Journée internationale de sensibilisation aux passages à niveau a été célébrée ce jeudi 11 juin 2026 à Thiès. À l'initiative de la société nationale des Chemins de fer du Sénégal, elle a été cette année couplée à la célébration de la journée de prévention des intrusions dans le domaine ferroviaire.

La prévention des accidents au niveau des passages à niveau...

"Le chemin de fer est un mode de transport par essence sécuritaire. On enregistre très rarement des accidents[...], du fait de l'activité ferroviaire proprement dite. La plupart des accidents sont enregistrés avec les trains, c'est au niveau des interfaces : entre les chemins de fer et les routes ou bien entre les chemins de fer et les quartiers qui sont traversés. C'est tout le sens de cette journée de sensibilisation parce que nous sommes convaincus que pour prévenir les accidents au niveau des passages à niveau et au niveau des quartiers traversés, la sensibilisation est une des actions fortes pour pouvoir prévenir la survenue d'accidents", a déclaré Ibrahima Bâ, le directeur général de la Société nationale des Chemins de Fer du Sénégal (SN/CFS).

Au Sénégal, "les enjeux revêtent une acuité particulière. Le réseau ferré national

traverse des zones urbaines et périurbaines densément peuplées : Dakar, Thiès et le corridor Dakar – Kidira - Bamako où l'emprunt des voies ferrées comme raccourcis et l'implantation d'habitations et d'activités commerciales le long des lignes multiplient les situations de risque", a-t-on mentionné.

Traitement juridique des accidents ferroviaires...

Ainsi, la célébration de cette journée était aussi une occasion "d'engager

une réflexion de fond sur le traitement juridique des accidents impliquant des

trains". Un panel a d'ailleurs réuni en ce sens les acteurs pour se pencher sur cette thématique. "C'est rare que le chemin de fer de lui-même cause des accidents, souvent c'est en interfaces avec les autres. Et donc, il était important aujourd'hui de mener une réflexion sur les responsabilités en cas d'accident parce que ce qu'on a constaté sur les dernières années, c'est que le conducteur du train qui a fait un accident, il est souvent mis aux arrêts et il est sanctionné pénalement, alors que c'est quelqu'un qui a une priorité absolue sur son infrastructure, qui a respecté toute la réglementation [...]. Il était important de réunir tous les acteurs, les autorités judiciaires, les collectivités locales, les forces de l'ordre [...], pour réfléchir ensemble pour voir comment mieux situer les responsabilités", a-t-il renchéri.