Gendarmerie nationale : 1 971 nouveaux élèves gendarmes achèvent leur formation


Gendarmerie nationale : 1 971 nouveaux élèves gendarmes achèvent leur formation

L’École des sous-officiers de la Gendarmerie nationale (ESOGN) a célébré la sortie de sa 56e promotion, composée de 1 971 élèves gendarmes, dont trois stagiaires bissau-guinéens. Les nouveaux éléments doivent désormais rejoindre les différentes unités de la Gendarmerie pour une année d’application sur le terrain.

Près de 2 000 élèves formés en une année académique

Au titre de l’année académique 2025-2026, l’ESOGN a formé 1 971 élèves gendarmes, parmi lesquels figurent trois stagiaires originaires de Guinée-Bissau.

L’établissement, commandé par le colonel Abdoulaye Bana Sambou, assure notamment la formation initiale des élèves gendarmes et des élèves gradés, avec un accent mis sur les compétences militaires, professionnelles et humaines nécessaires à l’exercice de leurs futures missions.

Une première journée portes ouvertes

La sortie de promotion a également été précédée d’une journée portes ouvertes, organisée pour la première fois par l’école.

Les visiteurs ont pu découvrir différentes composantes de la Gendarmerie nationale à travers des stands, des démonstrations et des présentations consacrées aux missions de plusieurs unités.

La séquence s’est également accompagnée d’une animation culturelle mettant en avant la diversité du patrimoine sénégalais.

Discipline, rigueur et intégrité

La cérémonie officielle s’est déroulée sous la présidence du ministre des Forces armées, Yankoba Diémé, en présence notamment du Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, d’autorités administratives, militaires, religieuses et coutumières.

Les nouveaux gendarmes ont été appelés à faire preuve de discipline, de rigueur et d’intégrité, le commandement insistant sur les exigences de disponibilité et d’exemplarité attachées à leur métier.

Une promotion placée sous le parrainage de Maïmouna Ndao

La 56e promotion a pour marraine le feu gendarme Maïmouna Ndao. Le commandement de l’école a appelé les élèves à s’inspirer de son parcours et des valeurs de loyauté et de dévouement qu’elle incarnait.

À l’issue de cette formation, les 1 971 élèves doivent intégrer différentes unités de la Gendarmerie nationale pour une année d’application, destinée à consolider leurs acquis et à les confronter aux réalités opérationnelles du terrain.

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Mardi 28 Juillet 2026



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