Thiès - Industrialisation et développement local : "Thiès peut se positionner comme un pôle pétrochimique majeur en Afrique" (Alioune Sarr)

Un panel départemental et régional dont le thème était axé sur l'industrialisation et le développement local de Thiès, a été initié hier dans la cité du rail, à l'initiative de l'Alliance pour le Sénégal / Andando Ngir Senegaal avec à sa tête, l'ancien ministre, maire de Notto Diobasse, Alioune Sarr.



Dès l'entame de ses propos, Alioune Sarr, a souligné l’importance de cette rencontre dont les échanges ont tourné autour des "enjeux du développement : enjeux développement local, enjeux développement départemental, enjeux développement national". "Nous sommes partis des potentialités économiques, Industrielles, minières, agricoles, halieutiques, de la région de Thiès et du département, pour justement poser les bases d'un développement qui fait un saut qualitatif[...]".

Au cours de ce panel, le maire de Notto Diobasse a fait savoir que des projets agro-Industriels ont été identifiés, à travers une alliance entre le secteur privé national, les collectivités locales, mais aussi l'État du Sénégal, pour qu'ensemble ce partenariat soit construit pour que Thiès exploite ce potentiel pour l'intérêt de Thiès et du Sénégal. "Nous avons parlé du pôle pétrochimique de Thiès et qui peut être un pôle africain et sous-régional parce qu'à partir des réserves trouvées en gaz, en pétrole, ici à Cayar, mais également à Saint-Louis, Thiès peut se positionner comme un pôle pétrochimique majeur en Afrique."