Ndiaffate – recrudescence des accidents : Les habitants de Keur Diarra Bambara bloquent la route pour réclamer des ralentisseurs

Face à la recrudescence des accidents dans cette zone, les habitants de Keur Diarra Bambara dans la commune de Ndiaffate ont arboré ce dimanche matin, des brassards rouges et bloqué la route pendant des heures pour réclamer des ralentisseurs et des signalisations.

« Depuis dix ans, nous lançons un appel aux autorités qui restent toujours muettes. À chaque fois, nous enregistrons des victimes dans ce village. Cela ne peut plus continuer. Nous enterrons presque chaque année des membres de nos familles. Trop, c’est trop! », a déploré Sidy Fofana, chef du village de Keur Diarra Bambara.

Selon Lala Diarra, porte-parole des femmes du village, cette situation ne peut perdurer. « La situation est devenue insupportable. C’est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd’hui. Nous sommes fatiguées. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés. Nous comptons passer toute la journée ici, si aucune solution concrète n’est trouvée », a-t-elle soutenu.

Les habitants de Keur Diarra Bambara menacent de passer à la vitesse supérieure, si rien n’est fait. Ainsi, un appel a été lancé à la maire de Ndiaffate, Astou Ndiaye, ainsi qu'aux députés Rokhy Ndiaye et Alioune Badara Diagne, afin qu’ils portent leur plaidoyer au niveau de l’Assemblée nationale pour une solution définitive.