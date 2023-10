Thiès : Habib Niang démissionne de la coalition BBY et collecte déjà plus de 14.800 parrains pour son candidat Boun Abdallah Dionne

La coalition BBY vient de perdre un allié de taille dans la cité du rail. En effet, il s'agit du leader du mouvement "And Suxxali Sénégal" (MASS), Habib Niang. Il a déclaré sa démission de ladite coalition. Une décision mûrement réfléchie et qui semble donner un regain d'espoir à ses militants et sympathisants plus que déterminés à accompagner leur leader.



D'ailleurs, ses 315 présidentes de groupements de femmes et la cellule des jeunes sont en train de travailler pour parrainer leur candidat Boun Abdallah Dionne. Lors de cette cérémonie, des militants de Guédiawaye, du département de Matam, Hann Bel air, Wakhinane Nimzatt, Maristes, Médina, Thiès-Nord, l'association des non voyants et des veuves ont remis plus 14.800 parrainages au leader de "And Suxxali Sénégal". Qui déclare : "le MASS vient de renaître sous une peau nouvelle et avec de nouvelles perspectives pour son avenir politique". Il ajoute : "Je vous annonce officiellement que je quitte l'Apr et la Coalition Benno Bokk Yakaar pour baliser le terrain à notre candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne pour l'élection présidentielle de 2024".