Thiès / Gamou de Bakhdad chez Serigne Khadim Lô Gaydel - les comités sont à pied d’œuvre pour l’accueil des fidèles


Thiès / Gamou de Bakhdad chez Serigne Khadim Lô Gaydel - les comités sont à pied d’œuvre pour l’accueil des fidèles
À Thiès, l’effervescence est palpable à l’approche du Gamou de Bakhdad, un évènement religieux de haute facture qui attire chaque année des pèlerins venus de toutes les régions du Sénégal, mais aussi de la diaspora.
 
Une mobilisation exceptionnelle
 
Ainsi, les préparatifs engagés par Serigne Khadim Lô et les organisateurs témoignent d’une mobilisation exceptionnelle. Des comités sont à pied d’œuvre pour l’accueil des fidèles, l’organisation logistique et la mise en place d’un programme riche : comité scientifique, conférences religieuses, récitations coraniques, prestations de panégyriques et chants en l’honneur du Prophète (PSL).
 
 
Cette édition s’appuie également sur l’usage accru des technologies numériques. Les retransmissions en direct sur différentes plateformes permettront à des milliers de fidèles à travers le monde de participer à distance, renforçant ainsi le rayonnement international du Gamou.
 
Un héritage spirituel vivant
 
Au-delà des aspects organisationnels, le Gamou de Bakhdad reste profondément enraciné dans la tradition spirituelle du mouridisme. Rappelons que Serigne Saliou Mbacké, de son vivant, avait ordonné à Serigne Khadim de célébrer le Gamou à Thiès avec tous les musulmans. Dans cet entretien mémorable, il lui assura de sa présence spirituelle, quel que soit l’endroit où il se trouverait sur terre. Cette promesse, considérée par les fidèles comme une bénédiction intemporelle, confère à l’événement une dimension particulière et nourrit la ferveur des participants qui y voient un moment de grâce et de communion.
 
Une ferveur partagée
 
Chaque année, le Gamou de Bakhdad se distingue par la ferveur, la satisfaction et la gratitude exprimées envers Allah le Tout-Puissant, dans la continuité des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Cette édition ne fait pas exception. Bien au contraire, la forte implication de la jeunesse et l’esprit de solidarité qui s’y déploient renforcent l’universalité du message célébré : paix, miséricorde et fraternité. Le Gamou de Bakhdad 2025 se veut un rappel vibrant de l’amour incommensurable porté au Prophète (PSL) et un hommage à l’héritage spirituel laissé par Cheikh Ahmadou Bamba...
Autres articles
Dimanche 31 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Lutte contre la criminalité – 8 tonnes de denrées impropres saisies à Keur Massar et près de 483 kg de chanvre interceptés au large de Nianing

Lutte contre la criminalité – 8 tonnes de denrées impropres saisies à Keur Massar et près de 483 kg de chanvre interceptés au large de Nianing - 31/08/2025

TOUBA / Maou Rahmati en zone de turbulence- Les travailleurs dénoncent une gestion chaotique et regrettent retards de salaires, licenciements abusifs

TOUBA / Maou Rahmati en zone de turbulence- Les travailleurs dénoncent une gestion chaotique et regrettent retards de salaires, licenciements abusifs - 31/08/2025

Environnement / : Abdou Mbacké Ndao plaide pour une gouvernance climatique multipolaire et inclusive faisant passer l’Afrique de victime climatique à acteur stratégique

Environnement / : Abdou Mbacké Ndao plaide pour une gouvernance climatique multipolaire et inclusive faisant passer l’Afrique de victime climatique à acteur stratégique - 31/08/2025

Gorgui Wade Ndoye, l'entrepreneur intellectuel

Gorgui Wade Ndoye, l'entrepreneur intellectuel - 31/08/2025

Situation économique du Sénégal : Le PLD dénonce « une incompétence » du gouvernement

Situation économique du Sénégal : Le PLD dénonce « une incompétence » du gouvernement - 31/08/2025

Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC

Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC - 30/08/2025

Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! »

Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! » - 30/08/2025

Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur…

Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur… - 30/08/2025

Rapport IATA sur la

Rapport IATA sur la "Demande de passagers 2025" : Les compagnies aériennes africaines enregistrent une hausse de 2,3% de la demande... - 30/08/2025

Thiénaba - Baye Serigne Assane Seck reçoit El Malick Ndiaye et plaide pour la libération des dignitaires de l'ancien régime :

Thiénaba - Baye Serigne Assane Seck reçoit El Malick Ndiaye et plaide pour la libération des dignitaires de l'ancien régime : "Vous devez tout faire pour éviter le pire!" - 30/08/2025

Septembre Mandingue : Le préfet de Mbour retire l’autorisation au Dingol et au Doumassou /La collectivité mandingue et le Dioudiou Cissé Kounda obtiennent gain de cause !

Septembre Mandingue : Le préfet de Mbour retire l’autorisation au Dingol et au Doumassou /La collectivité mandingue et le Dioudiou Cissé Kounda obtiennent gain de cause ! - 30/08/2025

An 1 du Sommet de Beijing-Focac:

An 1 du Sommet de Beijing-Focac: " Les échanges commerciaux ont déjà atteint 3,8 milliards au cours des sept premiers mois de 2025" (Ambassadeur, LI Zhigang) - 30/08/2025

Le président Diomaye Faye au Khalife des Tidianes : « Nous implorons vos prières pour un Sénégal de paix, de concorde et du vivre-ensemble…»

Le président Diomaye Faye au Khalife des Tidianes : « Nous implorons vos prières pour un Sénégal de paix, de concorde et du vivre-ensemble…» - 30/08/2025

Tivaouane : le président de la République annonce la mise en place d'un

Tivaouane : le président de la République annonce la mise en place d'un "budget du culte" - 30/08/2025

État de santé de Farba Ngom : « Une vie en péril », alerte Madiambal Diagne

État de santé de Farba Ngom : « Une vie en péril », alerte Madiambal Diagne - 30/08/2025

Médina Baye - Ousmane Sonko sur les 800 milliards injectés par l'ancien régime dans l'assainissement :

Médina Baye - Ousmane Sonko sur les 800 milliards injectés par l'ancien régime dans l'assainissement : "Si cette somme y avait été injectée, je crois qu'il n'aurait plus d'inondations!" - 30/08/2025

RAPattack : les féministes sénégalaises lèvent le voile sur la stigmatisation des victimes de viol

RAPattack : les féministes sénégalaises lèvent le voile sur la stigmatisation des victimes de viol - 30/08/2025

Gamou Taslima (Sédhiou) : La 80e édition célébrée ce jeudi 04 septembre…

Gamou Taslima (Sédhiou) : La 80e édition célébrée ce jeudi 04 septembre… - 30/08/2025

Mercato : Nicolas Jackson va s'engager avec le Bayern Munich !

Mercato : Nicolas Jackson va s'engager avec le Bayern Munich ! - 30/08/2025

Ziguinchor : un drame conjugal fait trois victimes, dont deux enfants

Ziguinchor : un drame conjugal fait trois victimes, dont deux enfants - 30/08/2025

Guédiawaye : mort sur chantier au Lycée Limamoulaye, le patron de Kelimane arrêté

Guédiawaye : mort sur chantier au Lycée Limamoulaye, le patron de Kelimane arrêté - 30/08/2025

Rufisque : un jeune de 19 ans arrêté après un meurtre lors d’une bagarre nocturne

Rufisque : un jeune de 19 ans arrêté après un meurtre lors d’une bagarre nocturne - 30/08/2025

Gamou 2025: le chef de l’État est arrivé à Tivaouane

Gamou 2025: le chef de l’État est arrivé à Tivaouane - 30/08/2025

Coopération sino-sénégalaise : Le ministre Mabouba Diagne dresse un bilan satisfaisant de l'an 1 du Sommet de Beijing du FOCAC sous Diomaye

Coopération sino-sénégalaise : Le ministre Mabouba Diagne dresse un bilan satisfaisant de l'an 1 du Sommet de Beijing du FOCAC sous Diomaye - 30/08/2025

Gamou 2025 : le chef de l’État attendu ce samedi à Tivaouane

Gamou 2025 : le chef de l’État attendu ce samedi à Tivaouane - 30/08/2025

Tivaouane- Gamou 2025:

Tivaouane- Gamou 2025: " On pense que quelque soit les quantités de pluies qui pourront tomber, on a encore une capacité de stockage et de drainage des eaux hors de la ville"( Dr Cheikh T. Dièye) - 29/08/2025

Arrêté préfectoral sur les cérémonies de circoncision à Mbour : Quatre structures officiellement autorisées...

Arrêté préfectoral sur les cérémonies de circoncision à Mbour : Quatre structures officiellement autorisées... - 29/08/2025

Lutte contre les inondations à Kolda : Le mouvement Kolda debout au chevet des populations…

Lutte contre les inondations à Kolda : Le mouvement Kolda debout au chevet des populations… - 29/08/2025

Thiénaba : deux frères vengent leur sœur battue, le beau-frère finit à l’hôpital

Thiénaba : deux frères vengent leur sœur battue, le beau-frère finit à l’hôpital - 29/08/2025

Magal à tout prix : un fils vide la chambre de sa mère et revend lit, télé et ventilateur à 36 000Fcfa pour aller à Touba

Magal à tout prix : un fils vide la chambre de sa mère et revend lit, télé et ventilateur à 36 000Fcfa pour aller à Touba - 29/08/2025

RSS Syndication