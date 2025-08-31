Thiès / Gamou de Bakhdad chez Serigne Khadim Lô Gaydel - les comités sont à pied d’œuvre pour l’accueil des fidèles

Cette édition s’appuie également sur l’usage accru des technologies numériques. Les retransmissions en direct sur différentes plateformes permettront à des milliers de fidèles à travers le monde de participer à distance, renforçant ainsi le rayonnement international du Gamou.

Un héritage spirituel vivant

Au-delà des aspects organisationnels, le Gamou de Bakhdad reste profondément enraciné dans la tradition spirituelle du mouridisme. Rappelons que Serigne Saliou Mbacké, de son vivant, avait ordonné à Serigne Khadim de célébrer le Gamou à Thiès avec tous les musulmans. Dans cet entretien mémorable, il lui assura de sa présence spirituelle, quel que soit l’endroit où il se trouverait sur terre. Cette promesse, considérée par les fidèles comme une bénédiction intemporelle, confère à l’événement une dimension particulière et nourrit la ferveur des participants qui y voient un moment de grâce et de communion.

Une ferveur partagée

Chaque année, le Gamou de Bakhdad se distingue par la ferveur, la satisfaction et la gratitude exprimées envers Allah le Tout-Puissant, dans la continuité des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Cette édition ne fait pas exception. Bien au contraire, la forte implication de la jeunesse et l’esprit de solidarité qui s’y déploient renforcent l’universalité du message célébré : paix, miséricorde et fraternité. Le Gamou de Bakhdad 2025 se veut un rappel vibrant de l’amour incommensurable porté au Prophète (PSL) et un hommage à l’héritage spirituel laissé par Cheikh Ahmadou Bamba...