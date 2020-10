Thiès / Gamou 2020 : La famille Ndiéguène décide de célébrer le Maouloud.

La hadarat de la famille de Cheikh El Hadj Mohamed Ndiéguène de la cité du rail compte organiser son Maouloud. C'est le porte-parole de ladite famille, Serigne Amadou Cissé Ndiéguène qui l'a fait savoir lors du Comité régional de développement (Crd) tenu, à cet effet, à la Gouvernance de Thiès.



"Un événement majeur est arrivé : la Célébration de la Naissance de l’Incomparable Prophète de l’Islam , Seydina Mohamed (PSL). Le Khalife de la Hadarat Ndiéguène, en accord avec toutes les autorités idoines dûment consultées, a donné les instructions adéquates pour l’organisation et la Célébration du Maouloud 1442 /2020 en lieu et place habituel, depuis 1886", a fait savoir le porte-parole de la famille Ndiéguène.



Aussi, a-t-il adressé ses bénédictions et ses prières à toute la Ummah islamique ainsi qu’à tous nos concitoyens. Avant d'inviter tout le monde à la paix, à l'amitié sincère, à l’entente de toutes les populations d'ici et d’ailleurs, à l’action utile et salutaire, à la responsabilité des autorités et des administrés, à la solidarité, à la raison et à la mesure.



Compte tenu de la pandémie qui sévit dans le monde et dans notre pays, Serigne Amadou Cissé Ndiéguène sur consigne du Khalife, Serigne Mounirou Ndiéguène a donné des instructions fermes pour le respect strict de toutes les mesures édictées par l'État et les autorités de la Santé, pour la protection et la sauvegarde des pèlerins.