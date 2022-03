Thiès / Formation : Yankhoba Diattara promet un financement de 100 millions FCFA aux jeunes.

Après une semaine de formation aux métiers du numérique destinée à des jeunes de la cité du rail, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, lors de la cérémonie de remise de leurs parchemins, a tenu à inciter les jeunes de se rapprocher de la Der/Fj et des Pôles emploi.



Car, précise-t-il, dans le cadre de la politique du gouvernement comme le veut le président de la République, il est prêt à financer les jeunes à hauteur de 100 millions FCFA. " Si les jeunes parviennent à rembourser leur premier financement de 50 millions FCFA, la prochaine étape, c'est d'augmenter les financements à 100 millions FCFA", a-t-il rappelé.



Les modules tournent autour du Community management, du référent digital, du webmaster et de l'audiovisuel pour l'emploi et l'auto entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes des autres régions, renseigne Yankhoba Diattara, peuvent aussi bénéficier de ces formations. Lesquelles s'appuient sur l'insertion socio-économique des jeunes et femmes pour impulser une dynamique active et productive à Thiès comme dans les autres régions...