Thiès - Financement de la santé maternelle et infantile : « On a une mortalité maternelle qui persiste dans nos structures de santé » (Moundiaye Cissé)

Dans le but de renforcer l'accès aux soins de santé maternelle, néonatale, infantile et de la planification familiale (PF/SRMNIA) et d'améliorer la qualité de vie des populations, 3CAP-Santé, en partenariat avec l'Union des Associations d'Élus Locaux (UAEL), organise ce mardi à Thiès un atelier régional de plaidoyer.



L'objectif principal de cet atelier est de sensibiliser et de mobiliser les élus locaux sur l'importance cruciale d'investir dans la santé maternelle et infantile.



« Les besoins en matière de planification restent largement insatisfaits. On a une prévalence contraceptive de 26 %, loin de la prévision de 46 % à l'horizon 2028. On a une mortalité maternelle qui persiste dans nos structures de santé, parfois pour des raisons évitables. On a des jeunes et des filles qui n'ont pas un accès équitable à l'information en matière de santé. On a beaucoup de décès également d'enfants qui naissent et qui décèdent (la mortalité infantile) », a déclaré Moundiaye Cissé, le directeur exécutif de l'ONG 3D.



Poursuivant, il a ajouté : « Pour toutes ces raisons, nous avons estimé qu'au-delà de l'État, les collectivités territoriales peuvent être des alliées dans ce combat, car derrière chaque budget municipal ou départemental, on a des femmes qui accouchent en sécurité. On a des enfants qui grandissent en bonne santé. C'est tout le sens qu'il faut donner à cet atelier ».



Parmi les résultats attendus figure notamment l'adhésion et l'engagement des collectivités territoriales à mobiliser des ressources financières pour la PF/SRMNIA.