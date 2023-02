Thiès : Fatoumata Diouf sensibilise les acteurs du transport et les invitent à soutenir la candidature de Président Macky Sall

"Sécurité routière et enjeux économiques". C'est le thème de l'atelier de partage et d'échanges que la coalition nationale "Macky 2012" a organisé avec les acteurs du secteur du transport. En effet, cette initiative entre dans le cadre de son plan d'action pour sensibiliser les acteurs dudit secteur. D'après la coordinatrice nationale de la coalition "Macky 2012", Fatoumata Gueye Diouf, " la sécurité routière occupe une place importante aujourd'hui, car on enregistre beaucoup d'accidents de circulation un peu partout au Sénégal".



Le choix de la cité du rail pour y tenir cet atelier s'explique, dira-t-elle, par sa position de ville carrefour et surtout par rapport à la place qu'elle occupe dans le secteur du transport.



Selon elle, " la problématique des infrastructures routières, le facteur humain, la vétusté du parc automobile entre autres contribuent à la fréquence des accidents".

De l'avis de Fatoumata Gueye Diouf, le Président Macky Sall a beaucoup investi dans le secteur du transport pour mettre à l'aise les usagers. C'est fort de ce constat, explique-t-elle, elle invite les populations et les acteurs de ce secteur à soutenir le Président de la République en 2024. " Le Président Macky Sall a mis en place beaucoup de politiques publiques, des projets et programmes pour un Sénégal émergent. C'est pourquoi nous invitons les populations à soutenir la candidature du Président Macky Sall en 2024", a-t-elle signalé.

Au sortir de cet atelier, dira-t-elle, nous allons soumettre au Président Macky Sall les doléances des acteurs du secteur du transport, afin qu'il puisse y apporter des solutions idoines.