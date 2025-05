Thiès : Deux individus interpellés et déférés pour vols multiples, dont un coffre-fort, commis avec effraction

Les habitants de Thiès peuvent enfin pousser un soupir de soulagement. Deux individus ont été interpellés pour vols multiples commis de nuit avec effraction et escalade, ainsi que pour recel. Les enquêteurs du commissariat central de Thiès, sous la direction du commissaire principal Safiétou Mbaye, ont réussi à neutraliser ces deux présumés malfaiteurs.



Leur arrestation fait suite à une plainte enregistrée le 5 mai 2025. Une dame déclarait alors que son appartement avait été cambriolé dans la nuit du 4 mai 2025, avec effraction et escalade.



Lors de son audition, la victime a raconté qu'elle avait quitté son domicile à Mbour 3 dans la nuit du 4 mai 2025 pour vaquer à ses occupations. Quelques heures plus tard, elle a reçu une alerte de mouvement provenant des caméras de surveillance installées dans son appartement et connectées à son téléphone. En visionnant les images, elle a constaté qu'un individu s'était introduit dans sa chambre. L'intrus s'étant retiré avant son retour, la victime a découvert la disparition de son téléviseur écran plat de 55 pouces, d'un coffre-fort contenant 600 000 FCFA, d'une enveloppe avec 1 000 000 FCFA, et de 2 000 000 FCFA supplémentaires qui se trouvaient dans un tiroir.



L'exploitation des images de vidéosurveillance a permis d'identifier formellement le suspect. Suite à cette affaire, d'autres plaintes et déclarations de vol, suivant le même mode opératoire, ont été enregistrées. C'est ainsi que les hommes du commissaire principal Safiétou Mbaye ont réussi à interpeller le nommé A. D., qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a également avoué avoir commis d'autres vols nocturnes à Mbour 3, Keur Massamba Guèye, Grand-Standing, et dans la cité Malick Sy.



Concernant le vol chez la plaignante, A. D. a révélé avoir emporté le téléviseur écran plat et de l'argent. Il a également déclaré avoir vendu trois téléviseurs écran plat à son receleur, Kh. S. Une perquisition effectuée au domicile de Kh. S. a permis aux enquêteurs de découvrir, dans sa chambre, deux montres volées dans une autre maison, ainsi qu'un téléphone (iPhone 15) et une somme de 550 000 FCFA.



À l'issue de leur garde à vue, les deux individus ont été présentés au Parquet de Thiès.