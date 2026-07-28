TOUBA – Réactions post-visite présidentielle : le Conseil consultatif des jeunes de Touba et son président, Pape Maguette Diaw, dans une colère noire

Alors que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué un séjour d’environ 24 heures dans la cité religieuse, dans le cadre de la visite traditionnelle d’avant-Magal, une frange de la jeunesse locale est restée sur sa faim. Pape Maguette Diaw, président du Conseil Consultatif des Jeunes de Touba, a exprimé sa colère et sa frustration dans une déclaration où il ne mâche pas ses mots.



« Nous avons les mêmes légitimités que le Président de la République, les députés et les maires puisque nous avons été élus par les populations », a-t-il martelé d’emblée, revendiquant une représentativité qui, selon lui, devrait lui ouvrir les portes du chef de l’État. « Par conséquent, nous avons un devoir d’être au chevet des jeunes », ajoute-t-il, avant de dresser un tableau alarmant de la situation des jeunes de Touba.



Selon lui, les jeunes actifs sont, dans leur « écrasante majorité », cantonnés au secteur informel dit « Ndiemé », tandis que les autres exercent comme conducteurs de charrettes ou sont simplement au chômage. La crise sociale est exacerbée par des difficultés structurelles : « Des centaines de jeunes commerçants ont récemment été déguerpis du marché Ocass. Aujourd’hui, ils remuent ciel et terre pour trouver où s’associer et poursuivre leur commerce », a-t-il déploré.



Le président du Conseil consultatif a également pointé du doigt les carences éducatives et logistiques de la ville sainte. « Les élèves qui fréquentent les écoles de Mbacké souffrent le martyre au quotidien, Touba n’ayant pas d’écoles publiques. Voilà des enfants qui ont besoin de véhicules de transport malgré l’existence d’un train à trois wagons », a-t-il souligné, réclamant des solutions concrètes en matière de mobilité et de financement. « Les jeunes de Touba manquent cruellement de financement, de formation, et la liste est longue », a-t-il énuméré.



Mais ce qui semble avoir mis le feu aux poudres, c’est l’échec de la tentative de rencontre avec le Chef de l’État, pourtant présent à Touba du dimanche au lundi 27 juillet. « Malheureusement, notre demande de rencontrer le Chef de l’État a été infructueuse. Nous avons été empêchés et ceux qui l’ont fait ont clairement dit que le Président de la République ne pouvait recevoir que ses militants », a-t-il confié, dépité.



Pape Maguette Diaw n’a pas hésité à viser directement certains leaders de « Diomaye- Président ». Il accuse Abdoulaye Niane le Directeur général de la Délégation à l’Entreprenariat Rapide (DER) et celui de la Société d’Aménagement et de Rénovation (SAR), Habib Diop, de les avoir « fait vainement attendre ». « Nous avons l’impression que les priorités du Président sont ailleurs et qu’il n’est pas intéressé par la jeunesse de son pays et plus particulièrement celle de Touba », a-t-il lancé.



Face à ce qu’il considère comme un mépris, Pape Maguette Diaw a conclu sur une mise en garde teintée de détermination : « Maintenant, nous les attendons sur le terrain des réalités et des réactions ».