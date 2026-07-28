La Poste : Le SNTPT répond aux questions écrites du député Guy Marius Sagna sur la gestion de Maguette Kane

Le Secrétaire général du Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications (SNTPT), Ibrahima Sarr, a répondu point par point aux questions écrites adressées au Gouvernement par le député Guy Marius Sagna sur la situation de La Poste, rendues publiques le 22 juillet 2026 via un post Facebook. Dans une lettre ouverte, le syndicaliste salue d’abord la démarche du parlementaire, qu’il présente comme une illustration du contrôle parlementaire, pilier de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes. Mais c’est surtout sur le fond que le SG du SNTPT, organisation syndicale majoritaire de l’entreprise, apporte des précisions qui accablent la direction générale.

Sur la question du logement du Directeur général, Maguette Kane, Ibrahima Sarr dénonce un cumul irrégulier entre l’indemnité de logement intégrée à sa rémunération, conformément au décret n°2014-696 du 27 mai 2014, et l’attribution d’un logement de fonction rénové pour un montant de près de 50 millions de francs CFA aux frais de l’entreprise. Pour le syndicaliste, le débat ne porte pas sur la nécessité d’entretenir le patrimoine de La Poste, mais sur les priorités de gestion, alors que plusieurs bureaux de poste à Kaolack, Ziguinchor, Mbour, Saint-Louis ou Dakar-Fann sont dans un état de délabrement avancé, certains ayant même été fermés ou délocalisés faute de moyens.

Le SNTPT conteste par ailleurs la version du Directeur général, qui aurait affirmé que la réfection de son logement avait été décidée avant sa prise de fonction en mai 2024. Ibrahima Sarr oppose à cette version une chronologie précise des actes administratifs : la demande de renseignements et de prix (DRP/CR n°14/2024) lancée le 2 juillet 2024, le devis pro forma retenu daté du 9 juillet 2024, le contrat signé par Maguette Kane lui-même le 25 août 2024, l’approbation du marché de 49 740 894 francs CFA le 3 octobre 2024, et sa notification le 8 octobre 2024. Selon le syndicat, aucun engagement budgétaire ou contractuel n’existait avant l’arrivée du Directeur général, ni de couverture budgétaire postérieure, ce qui rendrait la démarche d’autant plus contestable.

Le second point soulevé concerne le véhicule de fonction. Le SNTPT confirme que le Directeur général dispose en permanence, à usage personnel et familial, d’un véhicule de l’entreprise avec chauffeur, carburant, entretien et assurance, alors que le parc automobile dédié à l’exploitation reste insuffisant pour assurer les missions de service. Un tel cumul entre indemnité forfaitaire de transport et jouissance d’un véhicule de l’entreprise serait proscrit par le décret n°2021-03 du 6 janvier 2021.

Enfin, sur le bilan de gestion interrogé par le député Sagna, à savoir l’évolution du chiffre d’affaires, de la trésorerie, des résultats d’exploitation, des gains de productivité, de la digitalisation et de la mise en œuvre des décisions du Conseil interministériel du 1er septembre 2025, le SNTPT dresse un constat sévère. Le syndicat évoque un immobilisme préoccupant, l’absence de vision stratégique, l’inertie dans la prise de décision, des choix de gestion contestables et une utilisation des ressources publiques soulevant de sérieuses interrogations, dans une entreprise qu’il décrit en situation de quasi-faillite.

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Cheikh S. FALL

Journaliste à Dakaractu

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