Thiès : Des agents de la Poste très en colère contre la Banque Atlantique menacent de porter plainte.

Sans salaire pendant plus de quatre jours, les 400 agents de la Poste ne savent plus où donner de la tête. Très remontés contre la Banque Atlantique où leurs salaires sont virés à temps, ces agents de la Poste interpellent l'État du Sénégal et son gouvernement.

Face à la presse, le porte-parole du jour Modou Fall déplore ses manœuvres répétitives de la Banque Atlantique et décide de porter plainte si lui et ses camarades ne rentrent pas dans leurs fonds dans les plus brefs délais...