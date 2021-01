Thiès / Démolition de maisons à Mbour 4 extension : Talla Sylla décroche une suspension des opérations et entame des pourparlers.

Depuis le démarrage des opérations de démolition d'une dizaine de maisons à Mbour 4 extension, les victimes laissées à elles même n'ont cessé de déverser leur colère dans la rue.



En effet, elles ont brûlé des pneus un peu partout dans les rues du quartier Mbour 3 et sur différents points de la route nationale qui mène à l'aéroport de Diass. Il s'en suivra des échanges de jets de pierres et de grenades lacrymogènes entre forces de l'ordre et populations de Mbour 4 extension prêtes à y laisser leur vie.



Une dizaine de manifestants ont été interpellés. Pour éviter que la situation ne s'empire, le maire de Ville,Talla Sylla est venu au chevet des victimes. Après les avoir tranquillisés, le premier magistrat de la ville s'est entretenu avec les autorités pour que les opérations de démolition soient incessamment stoppées. Aussi, a-t-il décidé d'entamer des pourparlers afin que les populations puissent retrouver leur quiétude dans cet espace que le Président Macky Sall leur avait promis lors du lancement des travaux de KMS3 en 2017.