Thiés-Défilé du 4 avril 2026: la forte impression des anciens combattants

Les anciens combattants ont fait un brillant défilé à l'avenue Caen de Thiès.
Arborant des tenues de couleur blanche avec leurs insignes de décoration, ils ont paradé le long de l'avenue Caen sous les applaudissements des gradés et des civils.
À rappeler que 3.358 formations militaires et paramilitaires vont défiler tout à l'heure sur l'avenue Caen de Thiès...
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