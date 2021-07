Thiès / Cri du coeur des victimes : Vaste opération de démolition à Colobane Tanghor par la Descos assistée de militaires de la Zone7.

Quand est-ce que cesseront les opérations de démolition dans la cité du rail? Surtout que ce sont toujours des Sénégalais qui en sont les principales victimes.

De surcroît, ces plus grands perdants ont investi des millions de FCFA soit pour gagner décemment leur vie, soit dans le but de chercher un toit pour leurs progénitures. En effet, après ce qui s'est passé à Mbour 4 extension puis Thiaoune Bambara, de vastes opérations de démolition de maisons, de murs de clôture estimés à 40 millions FCFA et de poulaillers, ont été effectuées à Colobane Tanghor, derrière l'École Polytechnique en allant vers Mont Rolland.



Complètement désarmés et face à des militaires armés, sous la houlette de la Descos, les agriculteurs et aviculteurs composés de plus de 200 membres ont vu tous leurs investissements anéantis et incapables de s'opposer à la furie des bulldozers et autres hommes de tenue prêts à en découdre avec eux.



Selon ces derniers, leurs délibérations datent de 2013 et proviennent pour certains du Conseil rural de Keur Moussa ou de Fandène car la zone est à cheval entre les deux communes. Ces victimes qui comptent ester en justice n'en appellent pas moins le Président Macky Sall à la rescousse...