Thiès : Cheikh Sy réhabilite un vieux puits à la Cité Lamy et promet d'appuyer les jeunes et les femmes.

Des jeunes de Cité Lamy viennent de réhabiliter un vieux puits qu'utilisent les femmes du quartier pour se procurer le liquide précieux. En effet, cette initiative a été rendue possible avec la collaboration des jeunes de la Cité Lamy et ceux du Dg de l'Anamo, Maodo Malick Mbaye.



Ce puits qui porte désormais le nom de Baye Leyti Ndiaye a été inauguré par Cheikh Sy, responsable politique derrière 3M en présence des notables et autorités politiques de la Cité Lamy. Après avoir magnifié tout l'accompagnement de 3M, Cheikh Sy est revenu sur le programme qu'il va dérouler pour accompagner les jeunes et les femmes à travers des financements, la formation qualifiante, l’insertion professionnelle et la création d’entreprise.