Thiès / Cérémonie de sortie de la 1ère promotion des 1.000 volontaires agricoles : Ousmane Sonko annonce la création prochaine du plus grand centre de transformation pour l’employabilité en Afrique

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce vendredi à Thiès, la cérémonie de sortie de la 1ère promotion des 1.000 volontaires agricoles et de lancement officiel de ce programme, au Centre d’Entraînement Tactique n°7 Capitaine Mbaye Diagne de Thiès.



À cette occasion, le PM a annoncé un projet phare pour l’employabilité au Sénégal. "C'est le lieu de vous annoncer ici notre ambition de créer le plus grand centre de transformation pour l’employabilité en Afrique, avec presque tous les métiers, porté par la direction générale du service public national et du volontariat. Nos équipes y travaillent et dans un futur très proche une assiette foncière sera déployée pour pouvoir y édifier ce centre qui nous permettra sans conteste de permettre le ciblage ou le recyclage d'une partie de la jeunesse, d'abord dans le cadre du volontariat, mais plus tard dans le cadre des métiers de reconversion", a-t-il informé.



À le croire, "le Sénégal[...], a fait le choix d'un volontariat inclusif, accessible à tous les âges, à tous les profils et à tous les secteurs d'activité".



À rappeler que ce projet avait été lancé à travers un appel à candidatures national permettant de recueillir près de 3.000 candidatures en ligne pour aboutir à la sélection de 1.000 jeunes Sénégalais dont 250 femmes...