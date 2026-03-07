« La coalition Diomaye Président enregistre l’adhésion de 278 maires » (Aminata Touré)

C’est une annonce qui donne la mesure de l’ancrage territorial de la coalition Diomaye Président. Lors de l’assemblée générale de validation des textes fondateurs, le superviseur général Dr Aminata Touré a révélé que 278 maires ont rejoint la coalition, un chiffre qui témoigne d’une implantation locale désormais significative à l’échelle du pays.
Cette adhésion massive d’élus locaux constitue un signal politique fort. Les maires, au contact direct des populations et gestionnaires des réalités quotidiennes des territoires, représentent un relais d’une valeur stratégique considérable pour toute formation politique soucieuse de s’enraciner durablement. Leur ralliement en nombre suggère que la dynamique portée par la coalition dépasse le cercle des sympathisants militants pour toucher des acteurs institutionnels jusqu’ici parfois en retrait.
