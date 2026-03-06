Célébration du 4 avril à Thiès : Les trois maires de Thiès reçus en audience ce vendredi par le président de la République


À la suite de l'audience qu'il a accordée au maire de la ville Babacar Diop, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu ce matin les trois maires de Thiès, à savoir le maire de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, le maire de Thiès-Est Ousmane Diagne et le maire de Thiès-Nord Mouhamadou Diakhaté.
 
À l'issue de cette audience, les trois édiles ont fait face à la presse locale de Thiès pour revenir sur les grandes lignes de cette rencontre. Ainsi, selon les maires, il a été question, lors de cette audience, de saluer la démarche inclusive et l'appel à l'unité pour la bonne organisation de la fête du 4 avril à Thiès. "Nous avons trouvé un président de la République extrêmement réceptif...", informe d'emblée le maire Ousmane Diagne.
 
Ainsi, selon le Dr Mamadou Djitté, les maires ont saisi cette occasion pour lui faire part des préoccupations des Thiessois liées à la vétusté des routes, l'assainissement (eaux usées et eaux pluviales), l'insécurité, entre autres. À les croire, le président de la République a indiqué toutefois que les délais sont très courts pour la prise en charge de l'ensemble des doléances, mais l'urgence est d'aller vers la célébration symbolique de cette fête et que plupart les services compétents seront saisis pour la prise en charge de l'ensemble des préoccupations précitées.
 
Ils ont aussi suggéré au chef de l’État de recevoir les maires de la région avant le jour de la célébration de la fête de l’Indépendance afin de permettre à tout un chacun d'être impliqué et de pouvoir lui faire part de leurs attentes. Les trois maires ont déclaré avoir eu le réflexe, avant d'être reçus en audience par le président de la République, d'informer leur homologue maire Babacar Diop avec qui, ils partagent la ville de Thiès...
Vendredi 6 Mars 2026
Dakaractu



