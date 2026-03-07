Thiès- récital du Saint Coran: Cheikh Ahmed Saloum Dieng exprime ses vives préoccupations sur la situation en Iran...


La 33e édition du grand concours sur le récital du Saint Coran s'est tenue ce samedi à Thiès. À l'initiative du président du Forum Islmaique pour la paix, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, ledit concours a enregistré la participation de jeunes écoliers venus d'horizons divers, des autorités religieuses, administratives, coutumières, des représentations diplomatiques etc. Ainsi, l'objectif, c'est d'encourager les jeunes à la culture islamique. 
 
Dans la foulée, Cheikh Ahmed  Saloum  Dieng a exprimé ses vives préoccupations par rapport aux attaques dont les États-Unis et l'israél sont en train de perpétrer contre l'Iran. Le guide religieux a indiqué que cette forme de violence n'a qu'un seul objectif c'est-à-dire vouloir fragiliser un pays arabe autrement dit l'islam. Cheikh Ahmed Saloum Dieng a tenu également à manifester sa solidarité à l'Iran et à la Palestine dont leurs peuples respectifs sont aujourd'hui victimes de frappes injustifiées de la part des États-Unis d'Amérique et de l'Israél.
 
Sur un autre registre, Cheikh Ahmed Saloum Dieng a exhorté les maires de Thiès à accompagner davantage les événements religieux notamment ceux faisant la promotion du coran et de la religion...
Autres articles
Samedi 7 Mars 2026
Moussa Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
« La coalition Diomaye Président enregistre l’adhésion de 278 maires » (Aminata Touré)

« La coalition Diomaye Président enregistre l’adhésion de 278 maires » (Aminata Touré) - 07/03/2026

Aminata Touré au Président de la République : « Le Sénégal peut témoigner de votre sagesse, votre discipline et votre amour pour la patrie »

Aminata Touré au Président de la République : « Le Sénégal peut témoigner de votre sagesse, votre discipline et votre amour pour la patrie » - 07/03/2026

Coalition Diomaye Président / Quand Aminata Touré cultive l’art du travail silencieux: « Ñun dañuy liggey tei duñu wax »

Coalition Diomaye Président / Quand Aminata Touré cultive l’art du travail silencieux: « Ñun dañuy liggey tei duñu wax » - 07/03/2026

Thiomby - Solution contre la pénurie d’eau : Ofor et Flex’Eau redonnent le sourire aux populations

Thiomby - Solution contre la pénurie d’eau : Ofor et Flex’Eau redonnent le sourire aux populations - 06/03/2026

Célébration du 4 avril à Thiès : Les trois maires de Thiès reçus en audience ce vendredi par le président de la République

Célébration du 4 avril à Thiès : Les trois maires de Thiès reçus en audience ce vendredi par le président de la République - 06/03/2026

ONU: Me Aïssata Tall Sall appelle la communauté internationale à soutenir Macky Sall

ONU: Me Aïssata Tall Sall appelle la communauté internationale à soutenir Macky Sall - 06/03/2026

Zone des Niayes- problème de commercialisation: les maraîchers déversent leurs productions sur la route

Zone des Niayes- problème de commercialisation: les maraîchers déversent leurs productions sur la route - 05/03/2026

Condoléances après le décès de l’ayatollah Ali Khamenei : l’imam Mouhamed Naby Gueye appelle à la paix

Condoléances après le décès de l’ayatollah Ali Khamenei : l’imam Mouhamed Naby Gueye appelle à la paix - 05/03/2026

Enseignement supérieur : le MESRI et les établissements privés renforcent le dialogue pour assainir le secteur

Enseignement supérieur : le MESRI et les établissements privés renforcent le dialogue pour assainir le secteur - 05/03/2026

Thiès- déguerpissement imminent de Cadior Glace: populations et restaurateurs s'insurgent contre le projet de la Ville...

Thiès- déguerpissement imminent de Cadior Glace: populations et restaurateurs s'insurgent contre le projet de la Ville... - 05/03/2026

ONU : Abdou Karim Sall apporte son soutien total à Macky Sall et prie pour “une victoire du Sénégal et de l’Afrique

ONU : Abdou Karim Sall apporte son soutien total à Macky Sall et prie pour “une victoire du Sénégal et de l’Afrique" - 05/03/2026

Poste de Santé de Diass : Air Sénégal injecte du matériel médical et trace la voie d’un partenariat durable pour la santé communautaire

Poste de Santé de Diass : Air Sénégal injecte du matériel médical et trace la voie d’un partenariat durable pour la santé communautaire - 05/03/2026

Guédiawaye : face à sa victime et à l’enfant né du viol, le maçon T. Diallo devant la justice

Guédiawaye : face à sa victime et à l’enfant né du viol, le maçon T. Diallo devant la justice - 05/03/2026

Escroquerie au visa : le faux assistant d’attaché de défense démasqué à Keur Massar…3,3 millions encaissés

Escroquerie au visa : le faux assistant d’attaché de défense démasqué à Keur Massar…3,3 millions encaissés - 05/03/2026

Charlantisme et escroquerie: Un homme grugé de 8 millions 600 mille Fcfa à Thiès

Charlantisme et escroquerie: Un homme grugé de 8 millions 600 mille Fcfa à Thiès - 04/03/2026

Ziguinchor- Prostitution forcée et traite humaine : la « Madame Clothes » au cœur d’une mafia sexuelle démantelée… la mafia nigériane tombe

Ziguinchor- Prostitution forcée et traite humaine : la « Madame Clothes » au cœur d’une mafia sexuelle démantelée… la mafia nigériane tombe - 04/03/2026

MBACKÉ - Les enseignants ont débrayé et ont organisé un sit-in suivi d'un point de presse

MBACKÉ - Les enseignants ont débrayé et ont organisé un sit-in suivi d'un point de presse - 04/03/2026

Escroquerie 2.0 à Thiès :De “Aïda Faye” au vigile masqué , l’amour en ligne vire au cauchemar

Escroquerie 2.0 à Thiès :De “Aïda Faye” au vigile masqué , l’amour en ligne vire au cauchemar - 03/03/2026

La Coalition Diomaye Président se structure: La superviseur Aminata Touré annonce la tenue de la validation des textes fondateurs

La Coalition Diomaye Président se structure: La superviseur Aminata Touré annonce la tenue de la validation des textes fondateurs - 02/03/2026

Le gaz européen s'envole de plus de 50% après l'arrêt de la production de GNL par QatarEnergy

Le gaz européen s'envole de plus de 50% après l'arrêt de la production de GNL par QatarEnergy - 02/03/2026

Kaolack - Campagne arachidière et criminalisation de l'homosexualité : 'Je nai plus d'espoir en ce régime...' (Moussa Fall, Aprodel)

Kaolack - Campagne arachidière et criminalisation de l'homosexualité : 'Je nai plus d'espoir en ce régime...' (Moussa Fall, Aprodel) - 01/03/2026

Ousmane Sonko :

Ousmane Sonko :" On est sur "Une cohabitation douce" si le PR (Bassirou Diomaye) ne s'aligne pas au parti Pastef..." - 01/03/2026

Ousmane Sonko:

Ousmane Sonko:"Certains de Pastef souhaitent mon départ de la primature"...je ne suis pas un Pm "super fort" - 01/03/2026

Célébration du 4 avril à Thiès: Entre méfiance et rivalité entre les maires, Me Habib Vitin tire la sonnette d'alarme

Célébration du 4 avril à Thiès: Entre méfiance et rivalité entre les maires, Me Habib Vitin tire la sonnette d'alarme - 01/03/2026

Relation Sonko–Diomaye : Sonko s’explique et laisse transparaître une tension au sein de Pastef

Relation Sonko–Diomaye : Sonko s’explique et laisse transparaître une tension au sein de Pastef - 01/03/2026

Le département d'Etat américain autorise le départ du personnel non essentiel du Qatar

Le département d'Etat américain autorise le départ du personnel non essentiel du Qatar - 01/03/2026

[🛑DIRECT] Situation politique dans PASTEF: Ousmane Sonko s’adresse aux militants

[🛑DIRECT] Situation politique dans PASTEF: Ousmane Sonko s’adresse aux militants - 01/03/2026

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : Khadim Seye électrise Dakar et porte haut les couleurs du Sénégal à l’international

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : Khadim Seye électrise Dakar et porte haut les couleurs du Sénégal à l’international - 01/03/2026

9e Grand Prix SENICO : Message fort d’Abdoulaye Dia en faveur de la transmission du savoir coranique

9e Grand Prix SENICO : Message fort d’Abdoulaye Dia en faveur de la transmission du savoir coranique - 01/03/2026

9e Édition du Grand Prix SENICO : De 545 candidats à 50 finalistes, l’excellence coranique célébrée en plein mois de carême

9e Édition du Grand Prix SENICO : De 545 candidats à 50 finalistes, l’excellence coranique célébrée en plein mois de carême - 01/03/2026

RSS Syndication