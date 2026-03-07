Thiès- récital du Saint Coran: Cheikh Ahmed Saloum Dieng exprime ses vives préoccupations sur la situation en Iran...

La 33e édition du grand concours sur le récital du Saint Coran s'est tenue ce samedi à Thiès. À l'initiative du président du Forum Islmaique pour la paix, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, ledit concours a enregistré la participation de jeunes écoliers venus d'horizons divers, des autorités religieuses, administratives, coutumières, des représentations diplomatiques etc. Ainsi, l'objectif, c'est d'encourager les jeunes à la culture islamique.

Dans la foulée, Cheikh Ahmed Saloum Dieng a exprimé ses vives préoccupations par rapport aux attaques dont les États-Unis et l'israél sont en train de perpétrer contre l'Iran. Le guide religieux a indiqué que cette forme de violence n'a qu'un seul objectif c'est-à-dire vouloir fragiliser un pays arabe autrement dit l'islam. Cheikh Ahmed Saloum Dieng a tenu également à manifester sa solidarité à l'Iran et à la Palestine dont leurs peuples respectifs sont aujourd'hui victimes de frappes injustifiées de la part des États-Unis d'Amérique et de l'Israél.

Sur un autre registre, Cheikh Ahmed Saloum Dieng a exhorté les maires de Thiès à accompagner davantage les événements religieux notamment ceux faisant la promotion du coran et de la religion...