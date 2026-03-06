ONU: Me Aïssata Tall Sall appelle la communauté internationale à soutenir Macky Sall

Le parti Osez l’Avenir a apporté, jeudi 5 mars 2026, son soutien à la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies. Dans un communiqué signé par sa présidente, Me Aïssata Tall Sall, la formation politique estime que le contexte international actuel, marqué par des tensions croissantes, des crises climatiques et des fractures économiques profondes, commande un leadership expérimenté et porteur de dialogue.



Le parti met en avant le parcours de Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal et de l’Union africaine, comme gage de sa capacité à fédérer les États et à porter les préoccupations du continent africain sur la scène mondiale. Il est décrit comme une voix respectée sur la scène internationale, engagée de longue date en faveur du multilatéralisme, de la stabilité et du développement.



Osez l’Avenir voit dans cette candidature une opportunité historique de renforcer le dialogue et la coopération au sein de l’ONU, tout en offrant à l’Afrique une représentation au plus haut niveau de la gouvernance mondiale. Le parti appelle la communauté internationale à se rallier à cette candidature, convaincu que Macky Sall possède l’expérience et la vision nécessaires pour conduire les Nations unies dans cette période cruciale.