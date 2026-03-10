Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales

- Les cours du pétrole reculent après les propos de Trump sur une "quasi" fin de la guerre

Les prix du pétrole reculent nettement, suite à des propos de Donald Trump assurant que la guerre avec l'Iran est "quasiment" finie.



Vers 08H15 GMT, le baril de WTI, référence du marché américain, plongeait de 8,30% à 86,90 dollars. Celui de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, perdait 8,10% à 90,94 dollars.



Les cours du brut ont connu une hausse spectaculaire ces dix derniers jours face au conflit au Moyen-Orient. Le baril avait dépassé lundi 100 dollars pour la première fois depuis 2022.



- Le prix du gaz européen chute de 15%

Le prix du gaz européen a reculé d'environ 15%, dans la foulée de ceux du pétrole.



Peu après le début de la cotation à 07H00 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'affichait en baisse de 14,61%, à 48,21 euros le mégawattheure.



- Les Bourses européennes rebondissent

Les marchés boursiers européens rebondissent à l'ouverture, saluant le net repli des prix du pétrole et du gaz après les propos optimistes de Donald Trump sur la guerre au Moyen-Orient.



Vers 8H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait 1,91%, Londres 1,18%, Francfort 2,02% et Milan 2,47%.



En Asie, la Bourse de Séoul a clôturé sur un fort rebond de plus de 5%, tandis que celle de Tokyo a gagné près de 3%, se reprenant au lendemain d'une forte dégringolade.



- Un "G7 Energie" se tient mardi à Paris

Un G7 Energie se réunira mardi à Paris pour "avancer" sur la question des prix du pétrole, dans le contexte de guerre au Moyen-Orient qui chahute les cours de l'énergie, a confirmé la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon sur France 2.



"Nous réunirons le G7 Energie en marge du sommet international du nucléaire qui se tient à Paris, pour avancer sur cette question-là (le prix du pétrole, NDLR), avec un objectif qui est de baisser les prix", a affirmé Maud Bregeon, également ministre déléguée à l'Energie.



- Prix à la pompe en France: 6% des stations-service contrôlées vont être sanctionnées

Le ministre du Commerce Serge Papin a indiqué qu'environ 6% des stations-service contrôlées dans le cadre du plan mis en place par le gouvernement face à la hausse des prix à la pompe allaient être sanctionnées.



"Le Premier ministre avait lancé 500 contrôles. On est pratiquement à la moitié. (...) Sur 231 contrôles, il y a eu 6% de procès verbaux, donc de sanctions", a indiqué Serge Papin sur TF1.



- Les forces iraniennes bloqueront les exportations de pétrole tant que durera la guerre

Les forces iraniennes "n'autoriseront pas" les exportations de pétrole produit dans la région vers les pays alliés des Etats-Unis et d'Israël tant que se poursuivra la guerre au Moyen Orient, a affirmé mardi un porte-parole des Gardiens de la Révolution.



"Les forces armées iraniennes (...) n'autoriseront pas l'exportation d'un seul litre de pétrole de la région vers le camp ennemi et ses partenaires jusqu'à nouvel ordre", a dit Ali Mohammad Naini, porte-parole des Gardiens de la Révolution, selon l'agence de presse Tasnim.



- L'Egypte augmente les prix des carburants jusqu'à 30%

L'Egypte a annoncé mardi jusqu'à 30% de hausse des prix des carburants à cause des pressions "exceptionnelles" sur les marchés mondiaux de l'énergie causées par la guerre au Moyen-Orient.



- Trump dit qu'il va lever certaines sanctions sur le pétrole

Donald Trump a annoncé lundi soir qu'il allait lever certaines sanctions sur le pétrole "afin de réduire les prix" en forte hausse ces derniers jours.



"Nous avons des sanctions sur certains pays. Nous allons lever ces sanctions jusqu'à ce que ça s'arrange", a déclaré le président américain sans préciser la liste des Etats concernés.



Il a tenu ces propos après un appel jugé "positif" avec Vladimir Poutine sur le Moyen-Orient et l'Ukraine et alors que le secteur russe des hydrocarbures est visé par de multiples sanctions occidentales.

