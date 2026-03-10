Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales


Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales

- Les cours du pétrole reculent après les propos de Trump sur une "quasi" fin de la guerre

Les prix du pétrole reculent nettement, suite à des propos de Donald Trump assurant que la guerre avec l'Iran est "quasiment" finie.

Vers 08H15 GMT, le baril de WTI, référence du marché américain, plongeait de 8,30% à 86,90 dollars. Celui de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, perdait 8,10% à 90,94 dollars.

Les cours du brut ont connu une hausse spectaculaire ces dix derniers jours face au conflit au Moyen-Orient. Le baril avait dépassé lundi 100 dollars pour la première fois depuis 2022.

- Le prix du gaz européen chute de 15%

Le prix du gaz européen a reculé d'environ 15%, dans la foulée de ceux du pétrole.

Peu après le début de la cotation à 07H00 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, s'affichait en baisse de 14,61%, à 48,21 euros le mégawattheure.

- Les Bourses européennes rebondissent

Les marchés boursiers européens rebondissent à l'ouverture, saluant le net repli des prix du pétrole et du gaz après les propos optimistes de Donald Trump sur la guerre au  Moyen-Orient.

Vers 8H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait 1,91%, Londres 1,18%, Francfort 2,02% et Milan 2,47%.

En Asie, la Bourse de Séoul a clôturé sur un fort rebond de plus de 5%, tandis que celle de Tokyo a gagné près de 3%, se reprenant au lendemain d'une forte dégringolade.

- Un "G7 Energie" se tient mardi à Paris

Un G7 Energie se réunira mardi à Paris pour "avancer" sur la question des prix du pétrole, dans le contexte de guerre au Moyen-Orient qui chahute les cours de l'énergie, a confirmé la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon sur France 2.

"Nous réunirons le G7 Energie en marge du sommet international du nucléaire qui se tient à Paris, pour avancer sur cette question-là (le prix du pétrole, NDLR), avec un objectif qui est de baisser les prix", a affirmé Maud Bregeon, également ministre déléguée à l'Energie.

- Prix à la pompe en France: 6% des stations-service contrôlées vont être sanctionnées

Le ministre du Commerce Serge Papin a indiqué qu'environ 6% des stations-service contrôlées dans le cadre du plan mis en place par le gouvernement face à la hausse des prix à la pompe allaient être sanctionnées.

"Le Premier ministre avait lancé 500 contrôles. On est pratiquement à la moitié. (...) Sur 231 contrôles, il y a eu 6% de procès verbaux, donc de sanctions", a indiqué Serge Papin sur TF1.

- Les forces iraniennes bloqueront les exportations de pétrole tant que durera la guerre

Les forces iraniennes "n'autoriseront pas" les exportations de pétrole produit dans la région vers les pays alliés des Etats-Unis et d'Israël tant que se poursuivra la guerre au Moyen Orient, a affirmé mardi un porte-parole des Gardiens de la Révolution.

"Les forces armées iraniennes (...) n'autoriseront pas l'exportation d'un seul litre de pétrole de la région vers le camp ennemi et ses partenaires  jusqu'à nouvel ordre", a dit Ali Mohammad Naini, porte-parole des Gardiens de la Révolution, selon l'agence de presse Tasnim.

- L'Egypte augmente les prix des carburants jusqu'à 30%

L'Egypte a annoncé mardi jusqu'à 30% de hausse des prix des carburants à cause des pressions "exceptionnelles" sur les marchés mondiaux de l'énergie causées par la guerre au Moyen-Orient.

- Trump dit qu'il va lever certaines sanctions sur le pétrole

Donald Trump a annoncé lundi soir qu'il allait lever certaines sanctions sur le pétrole "afin de réduire les prix" en forte hausse ces derniers jours.

"Nous avons des sanctions sur certains pays. Nous allons lever ces sanctions jusqu'à ce que ça s'arrange", a déclaré le président américain sans préciser la liste des Etats concernés.

Il a tenu ces propos après un appel jugé "positif" avec Vladimir Poutine sur le Moyen-Orient et l'Ukraine et alors que le secteur russe des hydrocarbures est visé par de multiples sanctions occidentales.

Autres articles
Mardi 10 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sonko-Diomaye : L’ère de la «cohabitation corsée» ( Par Alioune Badara COULIBALY )

Sonko-Diomaye : L’ère de la «cohabitation corsée» ( Par Alioune Badara COULIBALY ) - 10/03/2026

Affaire Farba Ngom: la Chambre d’accusation lave le maire d’Agnam de toutes charges

Affaire Farba Ngom: la Chambre d’accusation lave le maire d’Agnam de toutes charges - 10/03/2026

GUEDIAWAYE : Le récit glaçant d’une fillette de 13 ans qui accuse le boutiquier du coin d’agression sexuelle

GUEDIAWAYE : Le récit glaçant d’une fillette de 13 ans qui accuse le boutiquier du coin d’agression sexuelle - 10/03/2026

Insultes contre des députés : Après avoir défié le procureur dans une vidéo, “Alassane bou Sonko” implore la clémence de la justice et demande pardon

Insultes contre des députés : Après avoir défié le procureur dans une vidéo, “Alassane bou Sonko” implore la clémence de la justice et demande pardon - 10/03/2026

Journée internationale des femmes : Amadou Mame Diop transmet le message combatif de Macky Sall

Journée internationale des femmes : Amadou Mame Diop transmet le message combatif de Macky Sall - 09/03/2026

Warang (Mbour) : 600 kg de chanvre indien saisis sur la plage…un charretier arrêté, ses complices en fuite

Warang (Mbour) : 600 kg de chanvre indien saisis sur la plage…un charretier arrêté, ses complices en fuite - 09/03/2026

08 mars - Conférence religieuse : Les femmes de Dya à l'honneur, entre piliers de stabilité familiale et soutiens aux efforts de la municipalité...

08 mars - Conférence religieuse : Les femmes de Dya à l'honneur, entre piliers de stabilité familiale et soutiens aux efforts de la municipalité... - 09/03/2026

Sunu Senelec (Episode 6) : Senelec, moteur de l’interconnexion en Afrique de l'Ouest

Sunu Senelec (Episode 6) : Senelec, moteur de l’interconnexion en Afrique de l'Ouest - 09/03/2026

Saint-Louis : l’enquête s’élargit — nouvelles arrestations dans l’affaire d’association de malfaiteurs et de transmission présumée du VIH

Saint-Louis : l’enquête s’élargit — nouvelles arrestations dans l’affaire d’association de malfaiteurs et de transmission présumée du VIH - 09/03/2026

Thiès- récital du Saint Coran: Cheikh Ahmed Saloum Dieng exprime ses vives préoccupations sur la situation en Iran...

Thiès- récital du Saint Coran: Cheikh Ahmed Saloum Dieng exprime ses vives préoccupations sur la situation en Iran... - 07/03/2026

« La coalition Diomaye Président enregistre l’adhésion de 278 maires » (Aminata Touré)

« La coalition Diomaye Président enregistre l’adhésion de 278 maires » (Aminata Touré) - 07/03/2026

Aminata Touré au Président de la République : « Le Sénégal peut témoigner de votre sagesse, votre discipline et votre amour pour la patrie »

Aminata Touré au Président de la République : « Le Sénégal peut témoigner de votre sagesse, votre discipline et votre amour pour la patrie » - 07/03/2026

Coalition Diomaye Président / Quand Aminata Touré cultive l’art du travail silencieux: « Ñun dañuy liggey tei duñu wax »

Coalition Diomaye Président / Quand Aminata Touré cultive l’art du travail silencieux: « Ñun dañuy liggey tei duñu wax » - 07/03/2026

Thiomby - Solution contre la pénurie d’eau : Ofor et Flex’Eau redonnent le sourire aux populations

Thiomby - Solution contre la pénurie d’eau : Ofor et Flex’Eau redonnent le sourire aux populations - 06/03/2026

Célébration du 4 avril à Thiès : Les trois maires de Thiès reçus en audience ce vendredi par le président de la République

Célébration du 4 avril à Thiès : Les trois maires de Thiès reçus en audience ce vendredi par le président de la République - 06/03/2026

ONU: Me Aïssata Tall Sall appelle la communauté internationale à soutenir Macky Sall

ONU: Me Aïssata Tall Sall appelle la communauté internationale à soutenir Macky Sall - 06/03/2026

Zone des Niayes- problème de commercialisation: les maraîchers déversent leurs productions sur la route

Zone des Niayes- problème de commercialisation: les maraîchers déversent leurs productions sur la route - 05/03/2026

Condoléances après le décès de l’ayatollah Ali Khamenei : l’imam Mouhamed Naby Gueye appelle à la paix

Condoléances après le décès de l’ayatollah Ali Khamenei : l’imam Mouhamed Naby Gueye appelle à la paix - 05/03/2026

Enseignement supérieur : le MESRI et les établissements privés renforcent le dialogue pour assainir le secteur

Enseignement supérieur : le MESRI et les établissements privés renforcent le dialogue pour assainir le secteur - 05/03/2026

Thiès- déguerpissement imminent de Cadior Glace: populations et restaurateurs s'insurgent contre le projet de la Ville...

Thiès- déguerpissement imminent de Cadior Glace: populations et restaurateurs s'insurgent contre le projet de la Ville... - 05/03/2026

ONU : Abdou Karim Sall apporte son soutien total à Macky Sall et prie pour “une victoire du Sénégal et de l’Afrique

ONU : Abdou Karim Sall apporte son soutien total à Macky Sall et prie pour “une victoire du Sénégal et de l’Afrique" - 05/03/2026

Poste de Santé de Diass : Air Sénégal injecte du matériel médical et trace la voie d’un partenariat durable pour la santé communautaire

Poste de Santé de Diass : Air Sénégal injecte du matériel médical et trace la voie d’un partenariat durable pour la santé communautaire - 05/03/2026

Guédiawaye : face à sa victime et à l’enfant né du viol, le maçon T. Diallo devant la justice

Guédiawaye : face à sa victime et à l’enfant né du viol, le maçon T. Diallo devant la justice - 05/03/2026

Escroquerie au visa : le faux assistant d’attaché de défense démasqué à Keur Massar…3,3 millions encaissés

Escroquerie au visa : le faux assistant d’attaché de défense démasqué à Keur Massar…3,3 millions encaissés - 05/03/2026

Charlantisme et escroquerie: Un homme grugé de 8 millions 600 mille Fcfa à Thiès

Charlantisme et escroquerie: Un homme grugé de 8 millions 600 mille Fcfa à Thiès - 04/03/2026

Ziguinchor- Prostitution forcée et traite humaine : la « Madame Clothes » au cœur d’une mafia sexuelle démantelée… la mafia nigériane tombe

Ziguinchor- Prostitution forcée et traite humaine : la « Madame Clothes » au cœur d’une mafia sexuelle démantelée… la mafia nigériane tombe - 04/03/2026

MBACKÉ - Les enseignants ont débrayé et ont organisé un sit-in suivi d'un point de presse

MBACKÉ - Les enseignants ont débrayé et ont organisé un sit-in suivi d'un point de presse - 04/03/2026

Escroquerie 2.0 à Thiès :De “Aïda Faye” au vigile masqué , l’amour en ligne vire au cauchemar

Escroquerie 2.0 à Thiès :De “Aïda Faye” au vigile masqué , l’amour en ligne vire au cauchemar - 03/03/2026

La Coalition Diomaye Président se structure: La superviseur Aminata Touré annonce la tenue de la validation des textes fondateurs

La Coalition Diomaye Président se structure: La superviseur Aminata Touré annonce la tenue de la validation des textes fondateurs - 02/03/2026

Le gaz européen s'envole de plus de 50% après l'arrêt de la production de GNL par QatarEnergy

Le gaz européen s'envole de plus de 50% après l'arrêt de la production de GNL par QatarEnergy - 02/03/2026

RSS Syndication