Poste de Santé de Diass : Air Sénégal injecte du matériel médical et trace la voie d’un partenariat durable pour la santé communautaire

Le poste de santé de Diass a réceptionné un important don de matériel médical et paramédical offert par Air Sénégal, marquant le lancement d’un partenariat présenté comme durable entre la compagnie nationale et les acteurs sanitaires locaux. Réunis pour la cérémonie, les représentants communautaires ont salué un appui jugé déterminant pour améliorer la prise en charge des populations.







Ngor Faye, président du comité de développement sanitaire, a exprimé la satisfaction des habitants, soulignant la rapidité de réaction de la compagnie après la formulation des besoins et l’importance des équipements reçus pour renforcer l’offre de soins.







Selon les responsables, le lot comprend notamment des nébuliseurs, des chaises roulantes ainsi que du matériel destiné aux premiers secours. Aida Sène, cheffe du service fidélisation à Air Sénégal, a précisé que cette action s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise. Elle a indiqué que la direction générale, conduite par le directeur général Tidiane Ndiaye, soutient ces initiatives qui visent prioritairement les couches vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. L’entreprise affirme vouloir inscrire ce type d’intervention dans la durée, au delà de cette première dotation au poste de santé de Diass.







Pour les acteurs locaux, l’enjeu dépasse le simple geste ponctuel. Le comité de développement sanitaire insiste sur le rôle central de la santé dans tout processus de développement communautaire et appelle d’autres services et partenaires à s’engager dans une dynamique similaire. Les responsables du poste de santé assurent que le matériel sera utilisé à bon escient par des agents qualifiés, avec pour objectif d’améliorer durablement la qualité des soins.

