Aminata Touré au Président de la République : « Le Sénégal peut témoigner de votre sagesse, votre discipline et votre amour pour la patrie »

La superviseure générale de la coalition Diomaye Président, Aminata Touré, a pris la parole ce samedi lors de l’assemblée générale de validation des textes fondateurs du mouvement, pour rendre hommage au chef de l’État et tracer les perspectives d’implantation de la coalition sur l’ensemble du territoire national.







S’adressant directement à Bassirou Diomaye Faye, présent à la cérémonie, Aminata Touré a salué en lui un homme d’État à la hauteur de sa charge. « Le Sénégal peut témoigner de votre sagesse, votre discipline et votre amour pour la patrie », a-t-elle déclaré, ajoutant que la décision du président de continuer à travailler au sein de la coalition était le signe d’une loyauté exemplaire dont les militants se disaient « fiers ».







Sur un ton plus combatif, l’ancienne Première ministre a tenu à prévenir ceux qui chercheraient à fragiliser le mouvement. « Nous ne reculerons jamais face aux menaces, invectives et calomnies », a-t-elle affirmé, sans désigner nommément d’adversaires, mais dans une formule qui sonne comme une réponse aux tensions qui traversent l’espace politique sénégalais.







Aminata Touré a enfin formulé une ambition claire pour la prochaine étape de vie de la coalition : sa territorialisation. Elle a appelé à une présence renforcée « dans tous les coins et recoins du Sénégal », signe que le mouvement entend désormais consolider son ancrage populaire au-delà des grandes agglomérations, à l’heure où il se structure institutionnellement à travers ses textes fondateurs.

