Jaxaay- Attirés par la PlayStation : un présumé pédophile sauvé d’un lynchage par la police après des accusations d’abus sur des enfants de 5 à 10ans

Une intervention rapide du Commissariat d’arrondissement de Jaxaay a permis d’éviter un lynchage et de mettre la main sur un individu soupçonné de pédophilie, viol et détournement de mineurs.



Les faits se sont déroulés le 11 mars 2026, vers 17 heures, lorsqu’un citoyen a alerté la police sur une foule en colère prête à s’en prendre à un homme accusé d’abus sexuels sur plusieurs enfants du quartier. Face au risque de justice populaire, les éléments de la Brigade de Recherches (BR) ont été dépêchés d’urgence sur les lieux. Ils ont procédé à l’extraction sécurisée du suspect, avant de rétablir le calme dans la zone.



Le témoignage d’un enfant déclenche l’alerte



Les premières investigations ont permis de reconstituer les circonstances de l’affaire. Le fils d’une colocataire du plaignant aurait confié à sa mère que le suspect lui avait demandé de retirer son sous-vêtement. Après avoir refusé et été expulsé de la chambre, l’enfant a indiqué que d’autres mineurs se trouvaient encore à l’intérieur.



Alerté, le père de l’une des victimes s’est immédiatement rendu sur place. En entrant dans la chambre, il aurait surpris son fils assis sur les genoux du mis en cause.



Interrogé sur le moment, l’homme a tenté de se justifier en affirmant qu’il apprenait à l’enfant à jouer à une console PlayStation.



Un stratagème bien rodé



Les témoignages recueillis auprès des victimes, âgées de 7 à 10 ans, décrivent un mode opératoire récurrent :

• le suspect attirait les enfants sous prétexte de jouer aux jeux vidéo ;

• une fois isolés dans la chambre, il commettait les agressions ;

• l’une des victimes a affirmé avoir subi une pénétration sexuelle le jour même de l’intervention ;

• pour acheter leur silence, le suspect leur remettait de petites sommes d’argent ou des friandises.



Une enquête en cours



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour détournement de mineurs, actes contre nature, pédophilie et viol.



Plusieurs enfants ayant pris la fuite lors de la confusion, les enquêteurs poursuivent les investigations afin d’identifier l’ensemble des victimes potentielles et établir toutes les responsabilités.