GUEDIAWAYE : Le récit glaçant d’une fillette de 13 ans qui accuse le boutiquier du coin d’agression sexuelle

Mardi, la salle d’audience de la Chambre criminelle de Pikine-Guédiawaye était plongée dans une atmosphère glaciale, alors que se déroulait l’audition de M.A. Hanne, commerçant originaire de Podor et installé récemment au marché de l’Unité 3 des Parcelles Assainies. L’homme, tenant une boutique, se retrouve accusé par une fillette de 13 ans de faits d’une gravité extrême.



Selon L’Observateur, l’alerte est venue d’une vendeuse de poisson du marché voisin, N. Ndiaye, qui a été informée qu’une petite fille était entrée dans la boutique de Hanne, qui avait fermé la porte. Soupçonneuse, la vendeuse a envoyé un garçon vérifier la situation, puis s’est déplacée elle-même. Elle découvre alors la fillette enfermée à l’intérieur.



Les parents de la jeune victime l’ont rapidement conduite chez un gynécologue, qui a constaté une déchirure ancienne de l’hymen. Suite à ces révélations, M.A. Hanne a été arrêté et déféré au parquet.



La fillette, bouleversée, a déclaré aux enquêteurs et devant le juge d’instruction que le commerçant l’avait attirée dans sa boutique, menacée avec un couteau et introduit un doigt dans son sexe, confirmant partiellement le certificat médical. Face à la Cour, l’accusé a alterné entre dénégations et accusations, évoquant notamment une prétendue machination de commerçants et de douaniers.



Le ministère public, pour sa part, a considéré que les éléments du dossier étaient concordants et crédibles. S’appuyant sur le certificat médical et les déclarations de la victime, le procureur a affirmé que l’enfant, vulnérable, avait subi une introduction digitale, et a requis une peine de vingt ans de réclusion criminelle.



La défense de M.A. Hanne a dénoncé un dossier fragile, reposant sur des suppositions et des témoignages indirects, rappelant qu’aucun témoin n’avait vu l’acte incriminé et que le certificat médical avait été établi un mois et demi après les faits.



Après plusieurs heures de débats, M.A. Hanne a été reconduit en détention provisoire en attendant le verdict, fixé au 7 avril prochain.