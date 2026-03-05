Zone des Niayes- problème de commercialisation: les maraîchers déversent leurs productions sur la route

Ce jeudi 5 mars 2026, les producteurs maraîchers de la zone des Niayes ont battu le macadam au km50 afin d'exprimer leur ras-le-bol par rapport aux difficultés liées à la commercialisation de leurs productions( pommes de terre, oignons etc).

Prenant d'assaut la route nationale, ils ont y déversé leurs productions qu'ils n'arrivent plus à écouler à cause des multinationales( agrobusiness) qui, disent-ils, continuer à envahir le marché malgré la décision de suspension de l'État.

Ils ont ainsi demandé à l'État central de corriger cette problématique le plus rapidement possible tout en demandant la tête du ministre de l'agriculture, Mabouba Diagne...