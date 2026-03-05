Escroquerie au visa : le faux assistant d’attaché de défense démasqué à Keur Massar…3,3 millions encaissés

Une nouvelle affaire d’escroquerie liée aux visas vient d’être mise au jour à Dakar. Selon les révélations du quotidien Libération, un homme se présentant comme assistant de l’attaché de défense des Pays-Bas a été arrêté par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) avant d’être déféré au parquet pour escroquerie.



Une promesse de visa contre 4 millions Fcfa



D’après les informations rapportées par Libération, le mis en cause, H.J. Baldé, âgé de 48 ans et domicilié à Keur Massar, aurait monté une manœuvre frauduleuse autour d’une promesse de visa pour les Pays-Bas.



L’affaire remonte à l’année 2024, lorsqu’il aurait pris l’engagement d’obtenir un visa d’entrée en Hollande pour la sœur de la plaignante, N.F. Guèye. En contrepartie, il aurait exigé la somme de 4 millions de francs CFA.



Convaincue par les assurances de Baldé et son prétendu statut diplomatique, la famille de la candidate au voyage aurait versé un acompte de 3,350 millions de francs CFA.



Silence radio après l’encaissement



Mais une fois l’argent encaissé, la situation a pris une tout autre tournure. Selon Libération, malgré de multiples relances, H.J. Baldé aurait cessé de donner signe de vie, laissant la plaignante sans nouvelle de la procédure de visa promise.



Face à ce silence prolongé et aux soupçons d’arnaque, l’affaire a finalement été portée devant les autorités. La Dic a alors ouvert une enquête qui a conduit à l’interpellation du suspect.



Des aveux face aux enquêteurs



Entendu par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles, H.J. Baldé n’aurait pas contesté les faits qui lui sont reprochés.



Toujours selon Libération, il aurait reconnu avoir encaissé l’argent et demandé aux enquêteurs un délai d’un mois pour rembourser les fonds perçus auprès de la plaignante.



Une requête qui n’a pas convaincu la victime. N.F. Guèye a catégoriquement refusé ce délai, préférant que l’affaire suive son cours judiciaire.



Déféré au parquet



À l’issue de son audition, H.J. Baldé a été déféré au parquet pour escroquerie, où il devra répondre de ses actes devant la justice.