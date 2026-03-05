ONU : Abdou Karim Sall apporte son soutien total à Macky Sall et prie pour “une victoire du Sénégal et de l’Afrique"

Le débat autour de la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général de Organisation des Nations unies continue de susciter des réactions au sein de la classe politique nationale. Parmi les voix qui se sont récemment exprimées figure celle de Abdou Karim Sall président de la coalition And ci Kooluté nguir Sénégal (AKS), qui a publiquement affiché son soutien à cette ambition internationale.Dans une publication rendue publique, le député et maire de Mbao n’a pas caché son enthousiasme face à cette perspective. « Je félicite et soutiens sans réserve la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU », a-t-il déclaré, marquant ainsi un appui clair à l’ancien chef de l’État.Au-delà du simple soutien politique, Abdou Karim Sall a également formulé des prières pour l’aboutissement de cette démarche diplomatique. « Je prie Allah Tabaraka Wa Taala pour une belle victoire qui sera celle du Sénégal et de l’Afrique dans son ensemble », a-t-il ajouté dans son message, insistant sur la dimension continentale que pourrait revêtir une telle nomination.Pour le parlementaire, l’accession de Macky Sall à la tête de l’Organisation des Nations unies constituerait non seulement un motif de fierté nationale, mais également un symbole fort pour l’Afrique sur la scène internationale. Cette prise de position s’inscrit dans un contexte où l’éventualité de voir un Africain diriger l’ONU alimente déjà de nombreuses discussions dans les cercles diplomatiques et politiques.Si la procédure de désignation du secrétaire général de l’ONU demeure complexe et dépend du consensus entre les grandes puissances ainsi que de l’Assemblée générale, plusieurs responsables africains continuent de plaider pour une représentation plus forte du continent au sommet des institutions internationales.

Avec ce message de soutien, Abdou Karim Sall rejoint ainsi les personnalités qui estiment que la candidature de Macky Sall pourrait porter les ambitions du Sénégal et, au-delà, celles de toute l’Afrique sur la scène mondiale.

