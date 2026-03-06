Thiomby - Solution contre la pénurie d’eau : Ofor et Flex’Eau redonnent le sourire aux populations


C’est un ouf de soulagement pour les populations de la commune de Thiomby dans le département de Kaolack. Après plusieurs jours de disfonctionnement dans la distribution de l’eau (72 heures sans eau), l’Office des forages ruraux (OFOR) et Flex’Eau ont déployé les moyens pour permettre aux riverains d’étancher leur soif surtout en cette période de Ramadan et Carême.
 
« L’Ofor a fourni 756 mètres linéaires de conduite composés de diamètres 90 et 63 et les travaux ont été réalisés par notre partenaire Flex’Eau qui est le fermier qui s’occupe de l’exploitation de ces zones. Aujourd’hui donc, on est venu pour constater les travaux qui ont été faits, l’effectivité et on a constaté que la situation heureusement est revenue à la normale. En tout cas, tout sera fait pour améliorer la qualité de service de l’eau en milieu rural, c’est l’objectif de l’Ofor », a soutenu Ibrahima Diallo, chef de la division patrimoine et gestion transitoire à l'Ofor.
 
Les travaux réalisés par Flex’Eau vont permettre aux populations d’avoir de l’eau potable en quantité et en qualité. « Depuis lors, Flex’Eau a eu à organiser des missions afin de voir la faisabilité d’un raccordement entre Keur Alpha et Thiomby. Ce qui a été fait grâce à l’appui de l’Ofor qui a eu à fournir tous le matériel nécessaire pour mener à bien nos travaux. Nous avons noté après les travaux que le problème a été résolu dans les villages de Thiomby, Khalambass et surtout à Thiangane qui est un village qui se situe au bout du réseau où la pression était trop faible. Maintenant, on a une bonne pression et tous les abonnés sont desservis », a rassuré Awa Guèye Diop, ingénieure en hydraulique à Flex’Eau.
 
Les populations de Thiomby affichent leur satisfaction et remercient l’Ofor et Flex’Eau. Selon Mamadou Ndao, chef de village de Keur Alpha, « c’est un véritable ouf de soulagement pour les populations surtout celles de Thiangane et Keur Bacary parce que ce sont les zones qui ont été les plus touchées par la pénurie. Aujourdhui nous remercions le bon Dieu, l’eau coule des robinets et la pression est très bonne. Nous remercions également Ofor et Flex’Eau qui n’ont ménagé aucun effort pour rétablir la situation. »
 
 
Pour Mamdou Diouf, adjoint au maire de Thiomby, le problème des coupures d’eau est maintenant un vieux souvenir. « Après les raccordements effectués par Flex’Eau à travers les forages de Keur Alpha et  Mbélonguithie, aujourd’hui nous sommes à Thiangane, nous avons ouvert le robinet et la pression est normale. On peut dire que le problème est maintenant réglé », a-t-il ajouté.
 
Au terme de cette visite, un appel a été lancé aux populations pour un bon usage de l’eau et à la protection des installations qui ont été réalisées pour leur permettre d’avoir un approvisionnement correct en eau potable dans toute la commune de Thiomby.
 
Vendredi 6 Mars 2026
Fallou Galass Sylla



