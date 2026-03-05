Thiès- déguerpissement imminent de Cadior Glace: populations et restaurateurs s'insurgent contre le projet de la Ville...

À l'occasion d'un face-à-face avec la presse locale de Thiès, des habitants et l'association des restaurateurs de Thiès sont montés au créneau pour s'insurger contre le projet de déguerpissement de Cadior Glace Thiès( un établissement basé au niveau de la promenade des Thiessois accueillant une bonne partie de la population thiessoise à l'occasion notamment des grands événements), par la mairie de Ville.

Cette sortie médiatique fait suite à une sommation qui a été adressée au propriétaire de la boîte pour la libération de l'espace dans un délai de 8 jours francs. Au cours de cette rencontre, il a été question de montrer l'impact économique de ce projet à travers le recrutement du personnel, le développement du petit commerce aux alentours, ainsi que le fait que Cadior Glace devienne aujourd'hui une destination pour tous les Thiessois.

Dans sa sommation, la mairie de ville, avec à sa tête, Babacar Diop, fait état d'une " occupation irrégulière" et des travaux d'aménagement et d'embelissement de la promenade qu'elle a engagés en direction de la célébration du 4 avril 2026. Mais l'autre partie balaie cela d'un revers de la main en parlant " d'espace public" et non de " domaine public", avant d'ajouter que cet espace se trouve derrière la zone qui a été réservée au défilé du 4 avril, ne pouvant donc nullement gêner.

De son côté, l'association des restaurateurs de Thiès a tenu à interpeller le président de la République sur cette situation tout en sollicitant son arbitrage pour éviter tout débordement, à même d'entacher la réussite de l'organisation de la fête de l’Indépendance à Thiès...