Thiès- déguerpissement imminent de Cadior Glace: populations et restaurateurs s'insurgent contre le projet de la Ville...


À l'occasion d'un face-à-face avec la presse locale de Thiès, des habitants et l'association des restaurateurs de Thiès sont montés au créneau pour s'insurger contre le projet de déguerpissement de Cadior Glace Thiès( un établissement basé au niveau de la promenade des Thiessois accueillant une bonne partie de la population thiessoise à l'occasion notamment des grands événements), par la mairie de Ville. 
 
Cette sortie médiatique fait suite à une sommation qui a été adressée au propriétaire de la boîte pour la libération de l'espace dans un délai de 8 jours francs. Au cours de cette rencontre, il a été question de montrer l'impact économique de ce projet à travers le recrutement du personnel, le développement du petit commerce aux alentours, ainsi que le fait que Cadior Glace devienne aujourd'hui une destination pour tous les Thiessois.
 
Dans sa sommation, la mairie de ville, avec à sa tête, Babacar Diop, fait état d'une " occupation irrégulière" et des travaux d'aménagement et d'embelissement de la promenade qu'elle a engagés en direction de la célébration du 4 avril 2026. Mais l'autre partie balaie cela d'un revers de la main en parlant " d'espace public" et non de " domaine public", avant d'ajouter que cet espace se trouve derrière la zone qui a été réservée au défilé du 4 avril, ne pouvant donc nullement gêner.
 
De son côté, l'association des restaurateurs de Thiès a tenu à interpeller le président de la République sur cette situation tout en sollicitant son arbitrage pour éviter tout débordement, à même d'entacher la réussite de l'organisation de la fête de l’Indépendance à Thiès...
 
 
Autres articles
Jeudi 5 Mars 2026
Moussa Fall



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Condoléances après le décès de l’ayatollah Ali Khamenei : l’imam Mouhamed Naby Gueye appelle à la paix

Condoléances après le décès de l’ayatollah Ali Khamenei : l’imam Mouhamed Naby Gueye appelle à la paix - 05/03/2026

Enseignement supérieur : le MESRI et les établissements privés renforcent le dialogue pour assainir le secteur

Enseignement supérieur : le MESRI et les établissements privés renforcent le dialogue pour assainir le secteur - 05/03/2026

ONU : Abdou Karim Sall apporte son soutien total à Macky Sall et prie pour “une victoire du Sénégal et de l’Afrique

ONU : Abdou Karim Sall apporte son soutien total à Macky Sall et prie pour “une victoire du Sénégal et de l’Afrique" - 05/03/2026

Poste de Santé de Diass : Air Sénégal injecte du matériel médical et trace la voie d’un partenariat durable pour la santé communautaire

Poste de Santé de Diass : Air Sénégal injecte du matériel médical et trace la voie d’un partenariat durable pour la santé communautaire - 05/03/2026

Guédiawaye : face à sa victime et à l’enfant né du viol, le maçon T. Diallo devant la justice

Guédiawaye : face à sa victime et à l’enfant né du viol, le maçon T. Diallo devant la justice - 05/03/2026

Escroquerie au visa : le faux assistant d’attaché de défense démasqué à Keur Massar…3,3 millions encaissés

Escroquerie au visa : le faux assistant d’attaché de défense démasqué à Keur Massar…3,3 millions encaissés - 05/03/2026

Charlantisme et escroquerie: Un homme grugé de 8 millions 600 mille Fcfa à Thiès

Charlantisme et escroquerie: Un homme grugé de 8 millions 600 mille Fcfa à Thiès - 04/03/2026

Ziguinchor- Prostitution forcée et traite humaine : la « Madame Clothes » au cœur d’une mafia sexuelle démantelée… la mafia nigériane tombe

Ziguinchor- Prostitution forcée et traite humaine : la « Madame Clothes » au cœur d’une mafia sexuelle démantelée… la mafia nigériane tombe - 04/03/2026

MBACKÉ - Les enseignants ont débrayé et ont organisé un sit-in suivi d'un point de presse

MBACKÉ - Les enseignants ont débrayé et ont organisé un sit-in suivi d'un point de presse - 04/03/2026

Escroquerie 2.0 à Thiès :De “Aïda Faye” au vigile masqué , l’amour en ligne vire au cauchemar

Escroquerie 2.0 à Thiès :De “Aïda Faye” au vigile masqué , l’amour en ligne vire au cauchemar - 03/03/2026

La Coalition Diomaye Président se structure: La superviseur Aminata Touré annonce la tenue de la validation des textes fondateurs

La Coalition Diomaye Président se structure: La superviseur Aminata Touré annonce la tenue de la validation des textes fondateurs - 02/03/2026

Le gaz européen s'envole de plus de 50% après l'arrêt de la production de GNL par QatarEnergy

Le gaz européen s'envole de plus de 50% après l'arrêt de la production de GNL par QatarEnergy - 02/03/2026

Kaolack - Campagne arachidière et criminalisation de l'homosexualité : 'Je nai plus d'espoir en ce régime...' (Moussa Fall, Aprodel)

Kaolack - Campagne arachidière et criminalisation de l'homosexualité : 'Je nai plus d'espoir en ce régime...' (Moussa Fall, Aprodel) - 01/03/2026

Ousmane Sonko :

Ousmane Sonko :" On est sur "Une cohabitation douce" si le PR (Bassirou Diomaye) ne s'aligne pas au parti Pastef..." - 01/03/2026

Ousmane Sonko:

Ousmane Sonko:"Certains de Pastef souhaitent mon départ de la primature"...je ne suis pas un Pm "super fort" - 01/03/2026

Célébration du 4 avril à Thiès: Entre méfiance et rivalité entre les maires, Me Habib Vitin tire la sonnette d'alarme

Célébration du 4 avril à Thiès: Entre méfiance et rivalité entre les maires, Me Habib Vitin tire la sonnette d'alarme - 01/03/2026

Relation Sonko–Diomaye : Sonko s’explique et laisse transparaître une tension au sein de Pastef

Relation Sonko–Diomaye : Sonko s’explique et laisse transparaître une tension au sein de Pastef - 01/03/2026

Le département d'Etat américain autorise le départ du personnel non essentiel du Qatar

Le département d'Etat américain autorise le départ du personnel non essentiel du Qatar - 01/03/2026

[🛑DIRECT] Situation politique dans PASTEF: Ousmane Sonko s’adresse aux militants

[🛑DIRECT] Situation politique dans PASTEF: Ousmane Sonko s’adresse aux militants - 01/03/2026

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : Khadim Seye électrise Dakar et porte haut les couleurs du Sénégal à l’international

Grand Prix SENICO-Cérémonie de remise des prix : Khadim Seye électrise Dakar et porte haut les couleurs du Sénégal à l’international - 01/03/2026

9e Grand Prix SENICO : Message fort d’Abdoulaye Dia en faveur de la transmission du savoir coranique

9e Grand Prix SENICO : Message fort d’Abdoulaye Dia en faveur de la transmission du savoir coranique - 01/03/2026

9e Édition du Grand Prix SENICO : De 545 candidats à 50 finalistes, l’excellence coranique célébrée en plein mois de carême

9e Édition du Grand Prix SENICO : De 545 candidats à 50 finalistes, l’excellence coranique célébrée en plein mois de carême - 01/03/2026

Journée des maladies rares : « La faculté de Médecine est en train de se battre pour améliorer le diagnostic » (Pr. Ndèye Coumba Touré Kane)

Journée des maladies rares : « La faculté de Médecine est en train de se battre pour améliorer le diagnostic » (Pr. Ndèye Coumba Touré Kane) - 01/03/2026

Explosions entendues dans l'est de la capitale saoudienne

Explosions entendues dans l'est de la capitale saoudienne - 01/03/2026

Pakistan: des centaines de manifestants pro-iraniens tentent de prendre d'assaut un consulat américain

Pakistan: des centaines de manifestants pro-iraniens tentent de prendre d'assaut un consulat américain - 01/03/2026

Mort d'Ali Khamenei : l'Iran annonce 40 jours de deuil et 7 jours fériés

Mort d'Ali Khamenei : l'Iran annonce 40 jours de deuil et 7 jours fériés - 01/03/2026

De

De "nombreux" responsables iraniens tués dans les frappes, dit Trump à ABC News - 28/02/2026

Acclamations à Téhéran après des informations sur la mort de Khamenei (témoins)

Acclamations à Téhéran après des informations sur la mort de Khamenei (témoins) - 28/02/2026

Iran: le Croissant-Rouge annonce plus de 200 morts après les frappes israélo-américaines 

Iran: le Croissant-Rouge annonce plus de 200 morts après les frappes israélo-américaines  - 28/02/2026

Trouble de conscience :

Trouble de conscience : "Environ 10% des patients du service de neurologie de Fann souffrent de cette pathologie" (Djibril Ka, neurologue) - 28/02/2026

RSS Syndication