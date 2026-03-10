Insultes contre des députés : Après avoir défié le procureur dans une vidéo, “Alassane bou Sonko” implore la clémence de la justice et demande pardon

La justice sénégalaise s’apprête à juger un nouvel épisode mêlant politique, réseaux sociaux et outrages publics. Alassane Fall, plus connu sur TikTok sous le pseudonyme « Alassane bou Sonko », a été placé sous mandat de dépôt après son interpellation par la Section de recherches (Sr). Il devra comparaître ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Selon le quotidien Libération, le jeune homme de 31 ans a été arrêté à la suite d’une vidéo virale dans laquelle il proférait de virulentes insultes à l’encontre de députés qu’il accuse d’avoir trahi Ousmane Sonko pour rejoindre la coalition « Diomaye Président ».



Une vidéo virale qui déclenche l’enquête



Dans la séquence largement partagée sur TikTok, Alassane Fall s’en prenait frontalement à certains parlementaires, les accusant d’abandonner la ligne politique de Pastef. Les propos jugés particulièrement offensants ont rapidement attiré l’attention des autorités.



D’après Libération, ces déclarations lui valent aujourd’hui plusieurs chefs d’accusation : injures publiques, offense à une institution de la République et diffusion de propos susceptibles de troubler l’ordre public.



Interpellé par les éléments de la Section de recherches, il a été déféré au parquet ce lundi avant d’être placé sous mandat de dépôt dans l’attente de son jugement.



Un ton radical sur TikTok, puis des regrets devant les enquêteurs



Toujours selon Libération, la posture d’Alassane Fall a sensiblement évolué entre sa vidéo et son audition par les gendarmes.



Dans la vidéo en cause, l’intéressé assumait pleinement ses propos, allant même jusqu’à demander que le Procureur de la République soit informé de ses déclarations. Une attitude défiant ouvertement l’autorité judiciaire.



Mais face aux enquêteurs, le ton s’est fait beaucoup plus mesuré. S’il reconnaît être l’auteur de la vidéo, Alassane Fall a expliqué que son objectif était simplement de « retenir » les députés dans le parti Pastef, en dénonçant ce qu’il considère comme un abandon de leurs engagements politiques.



Admettant le caractère excessif de ses paroles, il a finalement exprimé des regrets devant les gendarmes.



Un appel à la clémence



Conscient de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le TikTokeur a sollicité la clémence de la justice. Cette demande sera examinée par le tribunal des flagrants délits de Dakar lors de l’audience prévue ce mercredi.



